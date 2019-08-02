Европейский футбольный союз впервые в истории доверил обслуживать матч за Суперкубок УЕФА женщине-арбитру Стефани Фраппар (Франция). Встреча пройдет 14 августа на стадионе «Бешикташ Парк» в турецком Стамбуле, говорится на официальном сайте европейского футбола.

В матче за Суперкубок сыграют две английские команды — «Ливерпуль» и «Челси». Фраппар в этом матче будут помогать ассистентки Мануэла Николози и Мишель О’Нил. В качестве видеопощника с ней будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

35-летняя Стефани Фраппар во Франции в апреле уже обслуживала матч мужского элитного французского дивизиона с участием «Амьена» и «Страсбура». В июле она работала на чемпионате мира-2019 между сборными США и Нидерландов в Лионе. Кроме того, Фраппар судила в полуфинале женского ЕВРО-2017 с участием команд Нидерландов и Англии и в финале чемпионата Европы среди девушек до 19 лет 2012 года.

Отмечается, что Стефани Фраппар «не станет первой женщиной, работавшей на мужской игре в еврокубках». С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила Николь Петинья из Швейцарии.