Учителей ташкентской школы №218 привлекли к выщипыванию травы на пришкольном участке. Фотография распространилась в Telegram.





На следующий день Министерство народного образования Узбекистана сообщило о начале проверки инцидента.

На заседании Международного пресс-клуба 1 августа, посвященном новой системе борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом, об этой ситуации высказались председатель управления Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан — председатель фонда «Махалля» Шавкат Жавлонов и министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.

Модератор встречи Гуломжон Самадов попросил Шавката Жавлонова дать оценку гипотетической ситуации. Например, в махаллю, где проживают 300−400 человек, по неизвестной причине не приезжает мусоровоз, а представитель махалли просит людей добровольно убраться на территории. «Это принудительный труд или хашар?», — спросил модератор.

Председатель фонда заявил, что махалля не может уволить жителя, не платит ему зарплату, а только попросит помощи у людей.

«На днях в социальных сетях появилась [информация] о том, что учителя выщипывают траву на территории школы, которую выпустили как резонансную новость. Что тут такого, если перед новым учебным годом учитель на своей территории по собственному желанию в свободное время [выщипывает траву]. Здесь нет никакого принуждения. Поэтому к этим двум случаям нужен отдельный подход», — сказал Шавкат Жавлонов.

Шерзод Кудбиев заявил, что есть традиции и обычаи, но не нужно забывать о законе.

«Верховенство закона. Как написано в законе, так и должно быть. Если человек по своей инициативе выходит [на благоустройство] в школу, махаллю, то пожалуйста: никто не говорит о принудительном труде. Но выполнение дополнительных работ, не входящие в их функциональные обязанности, [угрозы] о лишении зарплаты, или же [попытка вызвать] чувство стыда у учителей школ со словами „все мы вышли, а ты нет“ — это все принудительный труд», — заявил глава Минтруда.

По его словам, в школе №218 в Ташкенте учителей принуждали к труду, за что директор школы М. Урунбоева была привлечена к ответственности по статье 51 Кодекса об административной ответственности (административное принуждение к труду), размер штрафа составил 3 МРЗП — 608190 сумов.

Министр отметил, что нужно признавать факты принудительного труда и бороться с ним, а не замалчивать.

«Мы 25 лет жили таким образом, скрывая все. К чему это привело? Вот последние 2,5 года мы учимся говорить правду. Пути назад нет… Все мосты сожжены. Мы должны признать принудительный труд», — подчеркнул руководитель министерства.

До комментирования ситуации в школе Шерзод Кудбиев и Шавкат Жавлонов обсудили разницу между хашаром и принудительным трудом.

«Мы не хотим легализовать хашар. Хашар — это наши традиции и обычаи, мы выходили на хашар. Но если в нем есть признаки принуждения, мобилизации большого количества людей, это никакой не хашар. Признаки принуждения — угрозы об увольнении, снижении зарплаты, лишения премии, возможности карьерного роста», — заявил министр занятости и трудовых отношений.

По мнению Шерзода Кудбиева, хашар — это не будущее и не политика Узбекистана.

«Нам не нужен такой хашар с принуждением. Хашар организовывается постановлениями президента и правительства. Обычно это проводится два раза в год — перед Наврузом и Днем независимости. В других случаях хашары не проводятся. Хочу обратиться к работодателям: нельзя ущемлять своих сотрудников, которые не выходили на хашар, снижать зарплату, увольнять с работы. Такие случаи будут оценивать как принудительный труд и скоро будет введена уголовная ответственность», — отметил он.

Председатель управления Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан ответил на заявление Шерзода Кудбиева.

«Да, Шерзод ака отчасти прав. Но хашар — это наши традиции и обычаи, которые формировались как национальные ценности. У нашего народа есть хороший обычай: когда в доме начинается свадьба, приводят в порядок дом. Было сказано, что хашар проводится два раза в год. Принуждение — это, когда заставляют человека против его воли [что-то делать]. Однако, если представитель махалли обращается к населению: „Друзья, давайте приведем в порядок улицы, махаллю перед завтрашним праздником“… Вот мы посещаем многие страны, не будут называть, какие именно… и улицы, и арыки, все места в заброшенном состоянии, невозможно смотреть. Почему мы не можем привести в порядок свои улицы без принуждения, по своему желанию? Или кладбища, священные места без принуждения. Если сказать молодежи [пойти на благоустройство] кладбищ, они пойдут без сомнений. Мы тоже против принуждения, угроз о лишении зарплаты, увольнения, но смотрим на хашар как часть наших традиций и обычаев», — сказал Шавкат Жавлонов.