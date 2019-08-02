Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана начало проверку сообщения о принуждении к труду сотрудников бюджетных организаций в Бухаре, сообщила пресс-служба Минтруда.

1 августа автор блога Troll.uz Умид Гафуров сообщил, что местные власти уже больше месяца привлекают бюджетников и военнослужащих к работам по благоустройству на кладбище «Хазрати Имам», на территории которого находится 18 тысяч могил. По информации Daryo.uz, к масштабным работам привлечено свыше 1000 человек.

Фото: Troll.uz / Facebook.

В пресс-службе хокимията Бухарской области «Газете.uz» сообщили, что хоким Уктам Барноев во время обхода территорий заметил плачевное состояние кладбища «Хазрати Имам». Решением главы администрации для проведения работ по реконструкции трем строительным компаниям из местного бюджета выделено 500 млн сумов.

На девятой конференции министров культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества в прошлом году Бухара, наряду с Каиром (Египет) и Бамако (Мали), была признана столицей исламской культуры в 2020 году. Город должен принять конференцию министров культуры исламских стран, которая проходит каждые два года.

Уточнить число задействованных в работах по реконструкции людей в пресс-службе областного хокимията не смогли. «Привлечены сотрудники Управления благоустройства, где работают 150 человек. Есть Фонд занятости Минтруда, где можно привлечь наемных работников. Женщины на фотографии, возможно, из этого фонда. Вопрос изучается», — сказал пресс-секретарь Олим Джураев.





Фото: Troll.uz / Facebook.

Глава пресс-службы признал, что сотрудники управления благоустройства должны работать в форме, но не у всех она есть. Он опроверг привлечение бюджетников к благоустройству кладбища, но признал, что махаллинские комитеты просили граждан принять участие в реконструкции территории.