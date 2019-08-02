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3 и 4 августа

Куда сходить на выходных
в Ташкенте?

14 лучших событий этих выходных в столице.

Премьера мультфильма и боевика в кинотеатрах, вечеринки у бассейна, Фестиваль мороженого Muzzday на Бродвее, детские спектакли, прослушивание диджеев в парке «Ашхабад» и другие увлекательные мероприятия.
Zira - первый кулинарный журнал в Узбекистане
"Руслан и Людмила: Перезагрузка"
Мультфильм, фэнтези, комедия
"Клуб анонимных киллеров"
Боевик, триллер, криминал, детектив
Аквапарки и бассейны Ташкента
НаZима и Рэй Хортон на вечеринке в Atlantis'e
Pool Party в бассейне Malibu Sun Club
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Экспозиция «Сокровища Кушана»
Выставка-ярмарка «Восточный базар»
Прослушивание диджеев в парке «Ашхабад»
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Открытие сезона в театре Silk Route Marionettes
«Шариковая вечеринка» в April
Фестиваль мороженого Muzzday 2019 на Бродвее
Бесплатный мастер-класс «Электрогитара и с чем ее едят»
Лекция о Павле Бенькове
Зоны отдыха Ташкентской области на лето 2019
Тренировка по бегу в горах
Открытые тренировки от школы бега ProRun
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