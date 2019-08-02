14 лучших событий этих выходных в столице.



Премьера мультфильма и боевика в кинотеатрах, вечеринки у бассейна, Фестиваль мороженого Muzzday на Бродвее, детские спектакли, прослушивание диджеев в парке «Ашхабад» и другие увлекательные мероприятия.