Антимонопольный комитет Узбекистана охарактеризовал решение компании Avtotest Report о приостановлении деятельности по оказанию услуг по повышению квалификации водителей транспортных средств юридических лиц как злоупотребление доминирующим положением.

В заявлении пресс-службы комитета от 2 августа говорится, что в компанию направлено письмо о недопустимости необоснованного отказа от заключения договоров. Такое решение хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке, при наличии возможности оказания услуги квалифицируется как нарушение требований статьи 10 (злоупотребление доминирующим положением) закона «О конкуренции», отметили в АМК.

В настоящее время в Узбекистане более 500 организаций имеют лицензию на оказание негосударственных образовательных услуг по подготовке лиц на получение водительского удостоверения разных категорий.

При этом Avtotest Report является единственной организацией, имеющей лицензию на оказание услуг по повышению квалификации лиц (водителей), управляющих автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам.

С 3 августа вступают в силу изменения в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие наложение штрафа в размере одной минимальной зарплаты при отсутствии у водителя транспортного средства юридического лица сертификата о прохождении повышения квалификации.

1 августа Avtotest Report заявил о прекращении деятельности по повышению квалификации водителей автотранспортных средств юрлиц, назвав причиной необоснованную критику и обвинения в желании заработать на курсах для водителей.

Решение единственного лицензианта в этой сфере может привести к ряду проблем, отмечает Антимонопольный комитет. Во-первых, это вероятность ограничения свободного передвижения автотранспортных средств юрлиц, сотрудники которых не получили сертификат о повышении квалификации.

Во-вторых, возможно принуждение водителей юрлиц к нарушению законодательства при управлении автотранспортным средством без сертификата. В-третьих, наложение штрафов на водителей может привести к увеличению финансового бремени для юридических и физических лиц.

«В целях создания здоровой конкурентной среды на рынке данных услуг, обеспечения свободы выбора юридических лиц и смягчении возможных негативных последствий действий OOO Avtotest Report Антимонопольным комитетом внесено в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение о рассмотрении вопроса выдачи в порядке исключения лицензий на оказание услуг по повышению квалификации водителей юридических лиц другим хозяйствующим субъектам, отвечающим общим требованиям порядка лицензирования», — сообщила пресс-служба комитета.