«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Шоколад Crafers Deluxe milk and dark chocolate





Очередная сладкая новинка от местного производителя кондитерских изделий. В новой линейке Crafers Deluxe два вида шоколада: молочный с начинкой Peach&Vanilla и темный — Orange&Vanilla.

Рисовая мука





Эта мука не так популярна, как пшеничная, поэтому не все могут знать, что из нее приготовить. Выпечка из рисовой муки получается рассыпчатой и с хрустящей корочкой.

Специи KOTANYI





Специи и пряности могут изменять привычные блюда до неузнаваемости, привнося совершенно новые вкусовые нотки. Специи KOTANYI привлекают внешним видом, разнообразием и, главное, натуральным составом. В составе представленных приправ и специй не встретились искусственные усилители вкуса, консерванты и красители.

Кукурузное масло





Рафинированное кукурузное масло содержит в себе намного больше витаминов, чем подсолнечное, а цветом и вкусом практически не отличается. Основное преимущество кукурузного масла перед другими — содержание витамина Е, который является мощным антиоксидантом и защищает организм от преждевременного старения.

Кукурузный крахмал Golden corn





В основном кукурузный крахмал используется в кондитерской кулинарии и хлебопечении, а также он дополнительно усиливает действие ароматизаторов и подсластителей, регулирует влажность. Кукурузный крахмал — незаменимый помощник в приготовлении многих блюд, а большая упаковка избавит от необходимости частых покупок.

Злаковые подушечки Nesquik с начинкой





Новый формат готовых завтраков от Nestle — злаковые подушечки с банановой и шоколадной начинкой. Подушечек в упаковке хватает на 4 порции. Есть их лучше с молоком, причем достаточное время они остаются в нем хрустящими. Этот завтрак приятно удивил составом, оказавшись не только вкусным, но и полезным.

Кукурузная мука





Кукурузная мука — отличный выбор для тех, кто заботится о своей фигуре. Она низкокалорийна и поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта. Состав муки богат пищевыми волокнами, витаминами группы B, витамином Е, никотиновой кислотой, калием, железом, кальцием, каротином, магнием, крахмалом и другими компонентами.

Овсяный кисель





Интересный продукт для здорового питания, который раньше не встречался в на полках магазинов. Кисель подходит для ежедневного употребления в качестве завтрака, полезного офисного перекуса, заряда легкости и энергии перед тренировкой. Может использоваться в программах контроля веса.

Йогурт Musaffo классический





Йогурт — отличный вариант и для завтрака, и для ужина, и в качестве перекуса. Йогурты от Musaffo представлены линейкой различных вкусов — банан, клубника, классический. Продукт имеет приятный молочный вкус. У него шелковистая, довольно густая однородная консистенция. Он не слишком сладкий, с приятной кислинкой и довольно сытный.

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