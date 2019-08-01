Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о скидках в период празднования 28-летия независимости Узбекистана.

Скидки предоставляются на всех внутриреспубликанских рейсах, выполняющихся с 31 августа по 3 сентября, как гражданам Узбекистана, так и иностранным гражданам при покупке авиабилетов на территории Узбекистана.

Праздничные скидки предоставляются:

индивидуальным пассажирам — 30%;

туристическим группам (от пяти человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев и вузов, учащимся и слушателям специальных учебных заведений системы МВД, Минобороны, СГБ, ГНК, ГТК и других ведомств — 40%);

семьям (от двух человек — муж и жена; муж, жена и их дети до 18-ти лет; отец или мать с детьми до 18-ти лет) — 50%;

пенсионерам и лицам с инвалидностью — 50%;

участникам войны 1941−1945 годов и приравненным к ним, а также для лицам, награжденным орденами и медалями в годы Второй мировой войны — 50%;

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС — 50%.

Приобрести авиабилеты по скидкам можно в центральном офисе продажи авиабилетов «Узбекистон хаво йуллари» и в кассах аэропортов Узбекистана при условии предоставления документов, подтверждающих право на получение скидки.