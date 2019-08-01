Хокимом Яккабагского района Кашкадарьинской области назначен Абдирасул Эштемирович Сафаров. Кандидатура была утверждена на внеочередном заседании районного совета народных депутатов 31 июля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Абдирасул Сафаров (1965 г. р.) окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. До назначения занимал должность заместителя хокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства — заведующего секретариатом.

Бывший руководитель района был уволен после поджога предпринимателем заместителя хокима Мансура Туймаева. Замхокима пытался бульдозером снести здание с магазином и служебными помещениями. В отношении Мансура Туймаева заведено уголовное дело. Ведутся следственные действия.