Прохладительные напитки не просто дарят долгожданную свежесть в жару. Это повод для встречи с друзьями, веселой вечеринки или незабываемой прогулки. Летом без них не обходится ни один выезд за город. Бодрящая RC Cola отлично утоляет жажду и помогает найти общий язык в любой компании. Ведь что объединяет лучше, чем незабываемый вкус любимого напитка?





Всемирная популярность RC Cola легко объяснима. Смелые инновации, которые внедряла компания, позволили получить диетическую колу, а также открыть неожиданные вкусы вишни и кофе. Сегодня Royal Crown Cola — третий по величине производитель безалкогольных напитков в США. Международный бренд стал доступен узбекскому потребителю в 2017 году благодаря плодотворному сотрудничеству двух стран — США и Узбекистана.

Немного истории

Фармацевт Клов Хэтчер и не думал о такой популярности, когда в далеком 1905 году начал создавать прохладительные напитки в подвале собственного дома. Первый напиток получил название Chero Cola, а в 1934 году был переименован в Royal Crown Cola. Так появилось знакомое всему мировому рынку имя — RC Cola.





Американский бренд в сотрудничестве с компанией Family Group в 2017 году запустил проект по производству безалкогольных напитков в Узбекистане. Так, напиток, выпускаемый в шести десятках стран мира, среди которых Россия, Грузия, Швеция, Сингапур, Тайланд, Бразилия, Индия и Израиль, попал на полки наших магазинов. Компания придерживается принципа: потребитель в любой из этих стран получает тот самый вкус американской колы.





При выпуске напитка соблюдается оригинальная рецептура, а за контролем качества следят аккредитованные специалисты из США. Кола полностью соответствует американским стандартам, поэтому, когда мы пробуем охлажденный напиток в Узбекистане, он будет точно таким же, как в далеких уголках американских штатов.

RC Cola — глоток летней свободы

У американского потребителя, как и молодежи разных стран, кола давно ассоциируется с отдыхом и приятными встречами с друзьями. Действительно, в самой шумной компании каждый подберет свой вкус.

RC Cola только начала свой путь на узбекском рынке, но уже порадовала новинками. В 2019 году мы смогли оценить бодрящую свежесть колы со вкусом кофе. Охлажденный напиток стал символом бесконечного лета и приятного времяпровождения в кругу самых близких людей.

Ингредиенты для RC Cola, производимой в Узбекистане, поставляются напрямую из штата Джорджия (США). Это позволяет сохранить целостность рецептуры и донести до потребителя тот самый вкус, который более столетия радует американскую молодежь. Вечеринка после жаркой недели, день рождения лучшего друга или просто жажда посреди рабочего дня — стоит ли искать повод, чтобы сделать глоток летней свободы?

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