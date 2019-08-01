Проект постановления по поэтапному внедрению альтернативных форм образования 30 июля представлен для общественного обсуждения. Документ подготовило Министерство дошкольного образования Узбекистана.

В нем предлагается реализация пилотного проекта мобильных образовательных групп в 2019—2020 учебном году на базе переоборудованных автобусов Isuzu HC 40.

Детей планируют принимать в возрасте от 3 до 7 лет из числа неохваченных дошкольным образованием. Количество воспитанников не должно превышать 30 человек. Длительность пребывания детей в группах — 3−4 часа в день без обязательной организации питания.

Образовательные услуги в случае принятия документа будут оказывать бесплатно. Учебный год будет длиться со 2 сентября по 31 мая.

Группы планируют обеспечить учебно-методическими и дидактическими материалами, развивающими играми и игрушками и художественной литературой. Для организации образовательной и игровой деятельности предусматривается выделение и подготовка земельных участков.

Передвижение автобусов во время пребывания в нем детей допускать не планируют.

Обсудить документ и внести предложения можно будет до 14 августа.