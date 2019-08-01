С 15 августа, согласно постановлению правительства Узбекистана, срок авансовой платы за природный газ и электроэнергию (в течение которого не производится перерасчет при повышении тарифов) сокращается с 6 до 2 месяцев. Это необходимо предприятиям энергетической отрасли для финансового прогнозирования, сообщил начальник Главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и развития геологии Министерства финансов Бобур Абдиназаров на брифинге в четверг.

Согласно проведенному анализу, при объявлении о предстоящем повышении тарифов на электроэнергию объемы платежей возрастают на 46%, сказал он.

«Это влияет на финансовое состояние предприятий. Потребители должны платить по объемам в равномерном порядке. Обычно люди платят за месяц, т. е. людей, которые платят за год вперед, не так много. Поэтому было предложено уменьшить срок действия предоплаты до 2 месяцев», — пояснил представитель Минфина.

Сокращение срока предоплаты не означает, что в будущем тарифы будут повышаться часто, заверил Бобур Абдиназаров.