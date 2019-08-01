С 15 августа, согласно постановлению правительства Узбекистана, срок авансовой платы за природный газ и электроэнергию (в течение которого не производится перерасчет при повышении тарифов) сокращается с 6 до 2 месяцев. Это необходимо предприятиям энергетической отрасли для финансового прогнозирования, сообщил начальник Главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и развития геологии Министерства финансов Бобур Абдиназаров на брифинге в четверг.
Согласно проведенному анализу, при объявлении о предстоящем повышении тарифов на электроэнергию объемы платежей возрастают на 46%, сказал он.
«Это влияет на финансовое состояние предприятий. Потребители должны платить по объемам в равномерном порядке. Обычно люди платят за месяц,
т. е.людей, которые платят за год вперед, не так много. Поэтому было предложено уменьшить срок действия предоплаты до 2 месяцев», — пояснил представитель Минфина.
Сокращение срока предоплаты не означает, что в будущем тарифы будут повышаться часто, заверил Бобур Абдиназаров.
«Тарифы будут действовать минимум в течение года. Но с 2023 года тарифы будут устанавливаться на три года вперед,
Timur Kim
То жалуются что не платят, то недовольны авансовыми платежами.
Вы там уже разберитесь..
Вы хотите пририсовывать долги, а потом еще по повышенной ставке да еще и с пеней снимать???
Может пора уже в долларах поставить цены, чтоб не поднимать по 5 раз в год, как раньше платежи были за мобильник???
Ноухау вам бесплатное
Mukhtar Yusupov
Хочу платить за год вперед, нет не надо, мы не сможем спрогнозировать наши потоки. Какую то премию надо дать, типа “За заботу“.