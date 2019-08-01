Цена на бензин марки Аи-80 в Узбекистане также должна определяться на основе рыночных принципов. Об этом сообщил министр финансов, вице-премьер Джамшид Кучкаров на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг.

Постановлением Кабинета Министров с 15 августа цена бензина Аи-91 больше не будет фиксированной — она будет определяться через биржевые торги. Глава Минфина надеется, что к лету 2020 года государство также отпустит цену на бензин Аи-80.

Джамшид Кучкаров привел примеры Казахстана и России, где нет фиксированной цены на бензин. «И цена у них рыночная, никто ее не устанавливает. И я надеюсь, что 80-й бензин (Аи-80) тоже, как минимум, с лета следующего года будет свободным, иначе нельзя», — заявил он.

По его словам, рыночная экономика позволяет «скорректировать весы». «Помните, что в Бухаре бензин в мае-июне стоил 6000 сумов. Его покупали не в заправках, а в баклажках…Во время перехода в рыночную экономику можно заметить, что в Ташкенте 80-й бензин был, хоть с очередями. Получается, что сейчас цены на бензин в областях снизились? Даже с учетом повышения до 4500 сумов выходит, что мы все еще не достигли цен Бухары 2017 года. Или я говорю неправильно?», — задал вопрос глава Минфина.

Министр финансов также сообщил, что первоначально цену газа для потребителей предлагалось увеличить до 500−700 сумов за кубометр (с 15 августа — 380 сумов), а электроэнергии — до 400−480 сумов за 1 кВт·ч электроэнергии (295 сумов).

«Повышения [тарифов] будут, без этого нам никак не обойтись. Мы будем постепенно к этому приходить…», — сказал он.

По словам Джамшида Кучкарова, главный принцип постановления о повышении тарифов — минимизировать ущерб уровню жизни населения. «С этой точки зрения можно будет рассматривать все последующие этапы по повышению тарифов», — указал он.

Дальнейшее повышение тарифов будет зависеть в том числе от проводимых реформ в энергетическом секторе.

«Что я имею в виду? Например, потери электроэнергии в системе „Узбекэнерго“ составляют в среднем 20%. И, соответственно, это тоже наш резерв. Представитель ["Узбекнефтегаза"] говорит, потери по газу составляет 7−8%. Но я отправлял людей в Янгиюльский район, там потери газа достигают 30%… Поэтому это тоже наш второй резерв, который нам поможет в том, чтобы резко не повышать тарифы на электрическую энергию, нефтепродукты», — добавил глава Минфина.

С 15 августа в республике повышаются цены на бензин и дизтопливо, газ и электроэнергию, уголь, горячую воду и теплоснабжение, водоснабжение, а также проезд в общественном транспорте. Кроме того, вводится базовая норма потребления электроэнергии и повышающий коэффициент при употреблении сверх нормы.

Ранее Минфин объяснил, почему пришлось повышать тарифы и как они отразятся на потребителях.