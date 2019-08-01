При подготовке предложений по размеру базовой нормы на потребление электроэнергии будут учитываться количество людей, проживающих в семье, а также площадь жилого помещения, заявил первый заместитель министра энергетики, генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг.

Ранее Кабинет Министров признал эксперимент по введению базовой нормы потребления электроэнергии, начатый 1 января в Юнусабадском районе Ташкента, успешным. Постановлением правительства министерствам энергетики, финансов, экономики и промышленности, а также компании «Региональные электрические сети» поручено в течение месяца подготовить предложения о механизмах и размерах применения базовых норм. При этом предлагается снизить норму с 300 кВт⋅ч до 250 кВт·ч в месяц на абонента и повысить коэффициент расчета за энергию, потребленную сверх нормы, с 1,2 до «не более 1,5».

«Мы при подготовке предложений учтем ваши предложения тоже: количество людей в семье, квадратуру площади — это все будет учитываться», — сказал Журабек Мирзамахмудов.

Он объяснил, почему Юнусабадский эксперимент был признан успешным, хотя его результаты охватывают только данные за полгода: «Мы взяли самое пиковое потребление — это зимний и летний периоды. Летом потребление даже больше, чем зимой».

По словам замглавы Минэнерго, размер базовой нормы в 300 кВт⋅ч на домохозяйство был установлен с учетом усредненных данных. «Почему домохозяйства? Это общепринятая мировая практика», — отметил он.

Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров добавил, что система социальной нормы будет развиваться. Он пообещал, что Минфин опубликует план развития системы.