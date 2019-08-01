Агентство по внешней трудовой миграции в Москве оказывает помощь по возвращению в Узбекистан 14 граждан, попавших в рабство в Серпуховском районе Московской области, сообщила накануне пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

Сегодня консульский отдел посольства Узбекистана в России подтвердил информацию о том, что полицией Московской области задержаны лица, подозреваемые в удерживании в рабстве 18 узбекских граждан.

Посольство взяло ситуацию на контроль и занимается решением консульско-правовых вопросов, в том числе оформлением сертификатов на возвращение на родину для пострадавших узбекистанцев.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что по подозрению в использовании рабского труда задержаны двое граждан Республики Таджикистан — 51-летняя женщина и ее 29-летний сын.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемый под предлогом работы в России обманным путем привез из Узбекистана мужчин в Серпуховской район Московской области, пообещав им выплатить оплату в размере не менее 250 долларов США за 15 дней работы.

По приезду подозреваемая под предлогом оформления временной регистрации и патента на осуществление трудовой деятельности, забрала у потерпевших все документы и спрятала. Таким образом, мужчины не могли отказаться от выполнения работ.

Граждане Узбекистана, отработав месяц на сельскохозяйственных полях Серпуховского района, не получили обещанные денежные средства и лишились своих документов, удостоверяющих личность, говорится в сообщении следственного управления.

Четверым гражданам удалось обратиться в правоохранительные органы, после чего и произошло задержание подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.