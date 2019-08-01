Базовая норма потребления электроэнергии населением в 300 кВт⋅ч — «это очень много», заявил заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров на брифинге 1 августа, комментируя планируемое снижение нормы до 250 кВт·ч.

«300 кВт⋅ч кто потребляет — это уже та семья, которая не нуждается в какой-либо государственной поддержке. Никакой поддержки такой семье государство не должно оказывать. Потому что 300 кВт⋅ч — это очень много», — сказал он. «Мое мнение — социальная норма должна быть 100 кВт⋅ч», — добавил вице-премьер.

На днях «Газета.uz» писала, что Кабинет Министров признал эксперимент по введению базовой нормы потребления электроэнергии, начатый 1 января в Юнусабадском районе Ташкента, успешным. Постановлением правительства предлагается снизить норму с 300 кВт⋅ч до 250 кВт·ч в месяц на абонента и повысить коэффициент расчета за энергию, потребленную сверх нормы (с 1,2 до «не более 1,5»).

«Социальная норма — это будущее. Решение вопроса лежит именно через призму социальной нормы. Мы его должны отработать. То, что мы сейчас снизили до 250 и хотим посмотреть по всей стране, сопряжено со многими сложностями», — отметил министр. По его словам, это, прежде всего, отсутствие современной системы биллинга и автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

Глава Минфина признал, что эксперимент по введению базовой нормы будет «сложно проводить»: «Мы хотим постепенно к этому прийти. Мы хотим, чтобы люди как-то привыкли к этому».

«Мы должны четко себе уяснить, кто имеет право на получение господдержки, кто не имеет права», — добавил Джамшид Кучкаров. Кроме того, надо учитывать, что уровень потребления электроэнергии в столице и регионах разный.

Он также рассказал, что встречался с жителями Юнусабадского района, которые «толком не могут сказать, был у них эксперимент или нет. Потому что 90% населения не достигли той планки [в 300 кВт·ч]».