Базовая норма потребления электроэнергии населением в 300 кВт⋅ч — «это очень много», заявил заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров на брифинге 1 августа, комментируя планируемое снижение нормы до 250 кВт·ч.
«300 кВт⋅ч кто потребляет — это уже та семья, которая не нуждается в какой-либо государственной поддержке. Никакой поддержки такой семье государство не должно оказывать. Потому что 300 кВт⋅ч — это очень много», — сказал он. «Мое мнение — социальная норма должна быть 100 кВт⋅ч», — добавил вице-премьер.
На днях «Газета.uz» писала, что Кабинет Министров признал эксперимент по введению базовой нормы потребления электроэнергии, начатый 1 января в Юнусабадском районе Ташкента, успешным. Постановлением правительства предлагается снизить норму с 300 кВт⋅ч до 250 кВт·ч в месяц на абонента и повысить коэффициент расчета за энергию, потребленную сверх нормы (с 1,2 до «не более 1,5»).
«Социальная норма — это будущее. Решение вопроса лежит именно через призму социальной нормы. Мы его должны отработать. То, что мы сейчас снизили до 250 и хотим посмотреть по всей стране, сопряжено со многими сложностями», — отметил министр. По его словам, это, прежде всего, отсутствие современной системы биллинга и автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.
Глава Минфина признал, что эксперимент по введению базовой нормы будет «сложно проводить»: «Мы хотим постепенно к этому прийти. Мы хотим, чтобы люди как-то привыкли к этому».
«Мы должны четко себе уяснить, кто имеет право на получение господдержки, кто не имеет права», — добавил Джамшид Кучкаров. Кроме того, надо учитывать, что уровень потребления электроэнергии в столице и регионах разный.
Он также рассказал, что встречался с жителями Юнусабадского района, которые «толком не могут сказать, был у них эксперимент или нет. Потому что 90% населения не достигли той планки [в 300 кВт·ч]».
нодир ахмедов
конечно быть на гособеспечении это здорово и рассуждать что много или мало, надо что бы он сам участвовал в эксперименте.. пусть сам проживет со 100 кВт\ч
Адҳамжон Кариев
Ну да, встречался! Когда была Весна?. Конечно до 300 не дойдет! Вот вышел бы сейчас и спросил не дошло ли до 300? И спрашивал наверняка у тех кто и так еле живет (выживает) и без холодильника и без кондиционера. Опрыскивая водой себя от жары. Слушайте руководители, откройте глаза, услышьте НАРОД!
Алишер Раджапов
Вы лучше ответьте почему почти во всех ваших новостройках (со стеной в 1.5 кирпича или из ЖБ) отсутствует внешняя теплоизоляция? Как люди будут экономить на электроэнергии и газе, если стены дома будут постоянно терять тепло зимой и нагреваться летом?
Тоже по 100квт, чтобы спали в куртках, а летом варились?
Большой Брат
100? Почему бы сразу не 50? Да и вообще электричеством пользоваться “это очень много“.
Адҳамжон Кариев
Социальная норма! Что это? И для кого это? Возьмите тех кто хотя бы получает свыше 10 млн. и ставьте им “соц норму“. Будет справедливо. А 95% населения имменно и нуждается в Социальной норме хотябы 300 кВт и с коэффициентом 1.2, и то терпимо.
Сергей Привалов
А уважаемый вице-премьер не желает обнародовать количество потребляемых им киловатт/часов? Желательно с скриншотом персонального кабинета по ЭЭ.
А то говорить с трибуны умные слова, ничем кстати не подкрепленные, признак дурного тона!
Anora Garnet
“Мое мнение — социальная норма должна быть 100 кВт⋅ч“, — добавил вице-премьер.
Предлагаю ему установить в своем доме эту базовую норму в качестве эксперимента и оценить комфорт существования на таком эконом-режиме при поддержке государства.
100-120 кВт/ч тратили мои дедуля и бабуля в 80ые, когда не было ни кондиционеров, ни обогревателей, ни микроволновок, ни компьютеров и пр. Холодильники, телевизоры и стиральные машинки “Киргизия“ и “Сибирь“ тогда уже были, если что.
Ну или это вброс — посмотреть, как народ отреагирует.