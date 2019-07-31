Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства образован в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана 30 июля, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Новый комитет Сената займется разработкой рекомендаций по государственной политике в области гендерного равенства и активного участия женщин в государственной и общественной работе.

Кроме того, комитет будет рассматривать вопросы гендерного равенства и законы по развитию института семьи на предмет их соответствия целям и задачам реформ в стране и нормам международного права.

Помимо этого, на комитет возложена задача по имплементации в национальное законодательство международных норм по искоренению всех форм дискриминации прав женщин и мониторинг за их соблюдением на практике.

Комитет будет изучать реальное состояние гендерных вопросов на местах через диалог с населением и принимать меры по решению проблем с помощью парламентского контроля.

Члены комитета также будут рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам о женщинах, гендерном равенстве и институте семьи и готовить предложения по повышению эффективности защиты репродуктивного здоровья, а также материнства и детства.

На 20-м заседании верхней палаты президент Шавкат Мирзиёев отметил отсутствие в системе Олий Мажлиса отдельной структуры, непосредственно занимающейся вопросами укрепления семьи, защиты материнства и детства, обеспечения прав, свобод и законных интересов женщин. Глава государства предложил создать в Сенате новую структуру — Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.