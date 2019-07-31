Проект закона «О транспорте» представлен на общественное обсуждение. Документ подготовлен Министерством транспорта Узбекистана. Обсуждение завершится 16 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, различные виды транспорта в стране — автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный — развивались обособленно друг от друга, ориентируясь на узковедомственные цели.

«Фактически отсутствует координация взаимодействия различных видов транспорта в транспортных узлах. Накопились серьезные проблемы в развитии международных транспортных коридоров, транзитной политике, являющейся фактором первостепенной важности для развития транспортного комплекса республики. Разработанный законопроект призван решить эти проблемы», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Закон о транспорте, как следует из концепции проекта, должен показать «конкретные пути проведения единой государственной транспортной политики, которая позволит интегрировать все виды транспорта в единую транспортную сеть, использовать эффективные транспортно-логистические системы».

Основными принципами транспортной деятельности в законопроекте определены:

стабильность работы транспорта и инфраструктуры;

доступность, безопасность, высокое качество и гарантированность оказываемых услуг;

равенство субъектов транспортной деятельности независимо от форм собственности;

сочетание интересов государства с интересами субъектов транспортной деятельности и их взаимная адекватная ответственность;

выбор вида транспорта осуществляет сам клиент.

В документе установлены полномочия органов государственного управления и регулирования транспортом, требования к транспортным организациям, участвующим в смешанных перевозках, обязанности и права перевозчика и клиента.

Принципами транспортной логистики в проекте обозначены законность, ориентированность на потребности клиентов, безопасность, сохранность, единство процедур, равный доступ и интегрированность в глобальную транспортно-логистическую систему.

В законопроекте также рассмотрены нормы, регулирующие транспортную безопасность, организацию работы транспорта при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности и экологических норм на транспорте.

В пояснительной записке отмечается, что принятие документа позволит создать:

правовые основы взаимодействия транспортных организаций;

условия для развития всех видов перевозок на транспорте, повышения их доступности и качества;

условия для повышения конкурентоспособности национальной транспортной системы на международном рынке пассажирских и грузовых перевозок;

условия для развития конкурентной среды при выполнении всех видов перевозок по территории страны.

Разработка проекта закона о транспорте предусмотрена указом президента от 1 февраля. Этим же указом на базе Узбекского агентства автомобильного транспорта было образовано Министерство транспорта.