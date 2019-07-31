Компания Samsung дарит отличную возможность приобрести два продукта по цене одного. С 22 июля при покупке стиральной машины Samsung QuickDrive покупатель получит телевизор в подарок.

Samsung QuickDrive — это модель стиральных машин премиум-класса, которая позволяет экономить время и затраты. Технология QuickDrive сокращает время полноценной работы до 50% и энергопотребление до 20%, а качество стирки при этом не ухудшается. Кроме того, дополнительная дверца AddWash позволяет добавить забытую вещь на любом этапе стирки.





Приятным дополнением к покупке станет телевизор Samsung. Эта современная модель с диагональю 32 дюйма подарит удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепрограмм.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно с 22 июля по 25 августа приобрести стиральную машину Samsung QuickDrive в одном из магазинов:

сетей MEDIAPARK, GoodZone, Radius;

торгового комплекса «Тошкент савдо маркази» (рынок «Абу Сахий») в Ташкенте;

технорынка «Флешка» (фабрика «Малика») в Ташкенте;

региональные технорынки по всему Узбекистану.

Модели стиральных машин, участвующих в акции: WW90M74LNOA/LP и WD90N74LNOO/LP

Модель телевизора в подарок: 32M4000AUCCE

Количество подарков ограничено.

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На правах рекламы.