Выезжать за город — это значит тратить несколько часов на сборы и дорогу по летнему пеклу. Но ведь так хочется провести несколько часов в тихом месте, купаясь в прохладном бассейне. Для тех, кому нужен полноценный отдых без лишних хлопот, в Ташкенте работает маленький островок тишины и уединения — комплекс Oazis Asaka с большим бассейном, тренажерным залом, рестораном и конференц-залом.





В 10 минутах езды от центра города, вдалеке от шумных дорог, расположился большой комплекс Oazis Asaka — сюда можно прийти отдохнуть после напряженного выходного дня или заехать в выходные с детьми, друзьями или второй половинкой. Конференц-зал, бассейн, тренажерный зал, сауна — здесь есть все для того, чтобы не только хорошо провести время, но и поработать.





За небольшой проходной — посторонних на территорию комплекса точно не пропустят — открывается вид на настоящий маленький оазис в столице. Петляющие дорожки, выложенные камнями, ухоженные газоны и продуманный до мелочей ландшафт дворика комплекса заставляет сразу же забыть о повседневных заботах и настроиться на запоминающийся отдых.





Самое главное, за чем едут в Oazis Asaka со всего города — это, конечно же, бассейн. Вода здесь всегда оптимальной температуры: летом прохладная и освежающая, а зимой теплая благодаря системе фильтрации и подогрева. Опытные инструкторы бдительно следят за безопасностью гостей, помогают советом и могут поиграть и позаниматься с детьми, чтобы взрослые могли спокойно отдохнуть.





Помимо индивидуальных занятий, Oazis Asaka предлагает программы по аквааэробике и групповые тренировки по плаванию для детей и взрослых. Чистые раздевалки, отдельные душевые и большая финская сауна на 12 человек — здесь все дышит чистотой и заботой о вашем комфорте. В бассейне действуют тарифы «Взрослый», «Детский», «Семейный» и «Пенсионный», предполагающие различные скидки для посетителей.





На втором этаже комплекса находится просторный тренажерный зал с дежурными инструкторами и комплексом современного оборудования для кардио и силовых тренировок. Посетители могут приобрести месячный абонемент или прийти на разовую тренировку. В зале занимаются и женщины, и мужчины, но к каждому посетителю инструкторы находятся индивидуальный подход.





Для бизнес-гостей и корпоративных клиентов в комплексе Oazis Asaka всегда готов большой конференц-зал с возможностью размещения от 30 до 80 человек. Для проведения бизнес-встреч, курсов, тренингов конференций здесь есть как удобная мебель, так и современная техника, и высокоскоростной интернет. Персонал комплекса берет на себя все организационные моменты деловой встречи, координируя рассадку гостей и настраивая оборудование. Также возможна организация банкета или кофе-брейка в расположенном здесь же ресторане и баре с европейской и восточной кухней.

Комплекс Oazis Asaka — это островок в шумном городе, где есть все для спорта, отдыха, работы и общения с теми, кто дорог. Приехав сюда однажды, обязательно возвращаешься вновь, чтобы почувствовать атмосферу узбекского гостеприимства и душевного сервиса.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−291−30−00

Адрес: ул. Фаргона Йули, 23

Ориентир: хокимият Яшнабадского района, «УзБум»

Facebook: fb.com/asakahotel

Сайт: oazis-asaka.uz

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