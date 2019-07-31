Крупный пожар произошел в среду, 31 июля, в 11:09 на территории Мирзо-Улугбекской малой производственной зоны по улице Буюк ипак йули, 14А, сообщила пресс-служба Управления пожарной безопасности Ташкента.

В цеху по производству арматуры горела трансформаторная подстанция и масло в ней на площади 250 кв. м. Боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 11:14, в тушении задействовали 10 единиц пожарной техники.

Пожар был локализован в 11:53 и ликвидирован в 12:24 часов.

Предполагаемая причина возгорания — перегруз электросети в результате нарушения технологического процесса производства. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.