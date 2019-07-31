Правительство Узбекистана 29 июля одобрило проект закона «О правах лиц с инвалидностью» для внесения в парламент, сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов на своей Facebook-странице.

Документ станет первым в стране законом, посвященным правам лиц с инвалидностью, и полностью соответствует требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов, подчеркнул вице-премьер. Проект разработан при участии 20 министерств и ведомств, Республиканского общества инвалидов, Общества глухих, Общества слепых и Ассоциации инвалидов.

«Основными задачами проекта закона являются недопущение дискриминации по принципу инвалидности, уважение прав и свобод лиц с инвалидностью, обеспечение их участия в общественной жизни как полноправных членов общества, создание безбарьерной среды и беспрепятственного передвижения их в окружающей физической среде», — отметил Азиз Абдухакимов.

Для улучшения жизни лиц с инвалидностью законопроектом вводится ряд норм, обеспечивающих их социальную реабилитацию, абилитацию, адаптацию и интеграцию в общество. Вице-премьер подчеркнул, что законопроект содержит нормы прямого действия.

В частности, предусматриваются нормы, обеспечивающие существенное расширение полномочий негосударственных некоммерческих организаций лиц с инвалидностью.

Намечено введение учета лиц с инвалидностью, нуждающихся в жилье или в улучшении жилищных условий, предоставление им права первоочередного получения жилья, льготного ипотечного кредитования, предоставление жилья на нижних этажах в многоквартирных домах, а также право на первоочередное получение социального жилья.

Предлагается создание в гостиницах специальных условий для лиц с инвалидностью путем оборудования в них специальных номеров.

Запланирована организация педиатрических медико-социальных экспертных комиссий в целях создания единой системы установления инвалидности детям с остаточными явлениями врожденных и перенесенных заболеваний и травм.

Будут усилены прозрачность и доступность деятельности медико-социальных экспертных комиссий, упрощен порядок и сокращены сроки прохождения необходимых процедур.

Разработка проекта закона «О правах лиц с инвалидностью» была предусмотрена программой по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью и усилению гарантий защиты их прав и свобод, утвержденной президентом Шавкатом Мирзиёевым в декабре 2017 года.