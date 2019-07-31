С 29 июля по 2 августа компания Artel принимает участие в выставке Made in Uzbekistan в Минске. Выставка организована в рамках визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёва в Республику Беларусь.





Целью выставки является презентация достижений, инновационных решений и инвестиционных проектов в следующих сферах: электротехническая промышленность, пищевая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, тяжелая и легкая промышленность. Кроме того, выставка Made in Uzbekistan предоставляет широкие возможности для улучшения дружественных отношений, налаживания бизнес партнерства, а также расширения экспортного и импортного потенциала между двумя республиками.

На выставке принимают участие такие крупные предприятия, как «Узбекнефтегаз», «Узсаноатэкспорт», UzAuto, «Узметкомбинат», «Узэлтехсаноат» и множество других.





Компания Artel представляет на выставке всю линейку бытовой техники, среди которой присутствуют телевизоры, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, кухонные плиты, мини-печи, микроволновые печи, а также их комплектующие.

Продукция Artel широко известна в странах Средней Азии и пользуется особой популярностью среди потребителей во многих странах СНГ. Благодаря этому, посетители активно посещают стенд компании, задают интересующие вопросы и знакомятся с техническими характеристиками продукции.





Artel планирует выйти на мировой уровень и экспортировать продукцию не только в страны СНГ, но и Европы. Цель компании — обеспечить потребителей качественной бытовой техникой, способной дарить комфорт и улучшать условия жизни.

На правах рекламы.