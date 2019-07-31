По результатам мониторинга атмосферного воздуха вблизи Ташкентского трубного завода имени Гальперина и предприятия «Узвторцветмет» выявлено превышение норм выбросов различных загрязнителей в атмосферный воздух в десятки раз. Предприятия обязались принять меры по снижению выбросов, передает корреспондент «Газеты.uz».

Жители Сергелийского района, в частности махалли «Дарё Буйи» и массива «Спутник», в течение нескольких лет подавали жалобы в органы прокуратуры и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды о нарушении санитарных норм промышленными предприятиями.

В связи с этим во вторник Экологическая партия Узбекистана провела общественные слушания о воздействии работы предприятий на окружающую среду и здоровье населения.

Согласно замерам Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды, проведенным в марте, в непосредственной близости от трубного завода нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК) по сероводороду превышены до 25 раз, диоксиду азота — до 22,4 раза, аммиаку — до 6 раз, фтористому водороду — до 4,2 раза. Вблизи «Узвторцветмета» нормы ПДК по диоксиду азота превышены до 14,1 раза, аммиаку — до 8,25 раза, сероводороду — до 6,25 раза, фтористому водороду — до 1,25 раза.

Два месяца назад предприятия ввели штатную единицу эколога и выплатили компенсацию за загрязнение окружающей среды.

Они также обязались дополнительно установить пылегазоочистные установки и регулярно проверять их эффективность. Предложено проводить диспансеризацию уязвимых категорий населения за счет компаний. Решено провести инвентаризацию всех предприятий на Южной промзоне, которые могут влиять на состояние атмосферного воздуха или водных ресурсов.

В случае невыполнения этих мер Ташкентский трубный завод и «Узвторцветмет» получат судебное предписание о приостановке деятельности до момента устранения недостатков.

«Компенсационные выплаты — это прошлый век. То, что там эколога назначили, это штатный вопрос», — считает председатель Экологической партии Борий Алиханов.

По словам жителей, в ночное время они не могут открыть окна из-за задымленности. Они также пожаловались на проблемы со здоровьем и гибель деревьев вблизи промышленных предприятий.

«Грохот, постоянный гул, мерзкая вонь, особенно по ночам… Несколько лет назад трубный завод утверждал, что место с большим котлованом вблизи жилых домов в махалле „Дарё Буйи“ будет благоустроено. На сегодняшний день на этом месте возведен очередной объект производства металлургической продукции», — рассказали жители Сергелийского района.

«Те загрязнители, которые сейчас были озвучены, превышение [ПДК] в десятки раз говорит о том, что здесь априори есть негативное воздействие на здоровье населения… даже не проводя [научные] исследования», — заявила заведующая отделения информационной системы «ЭКОЛОГиЯ и здоровье населения» Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве Татьяна Ли.

В ходе мероприятия было сказано, что все загрязнители вызывают заболевания органов дыхания, эндокринный системы, заболевания кожи и костей, влияют на иммунную систему и способствуют развитию онкологических заболеваний.

Директор Ташкентского трубного завода Виктория Суцепина сообщила, что предприятие является крупным налогоплательщиком и производит импортозамещающую продукцию, что экономит валюту республики. В настоящее время завод реализует проект стоимостью 100 млн долларов.

«Поэтому я прошу у жителей терпения. Все вопросы будут решаться. Если сейчас даже, может, шумно или активно идет работа, это все со временем будет решаться. Мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы решать вопросы экологии и чтобы жители рядом с нами жили в комфортных условиях. Прогресс нельзя остановить. Да, раньше все ездили на ишачках, было тихо, не было выхлопов. Все это развивается. Но тут нужно находить такой консенсус, чтобы и производство развивалось, не страдало. Это развитие нашей промышленности, развитие нашей республики, в конечном итоге это благосостояние всех нас», — сказала она.

В Ташкентском городского управлении по экологии и охране окружающей среды «Газете.uz» сообщили, что в столице работают 73 предприятия, которые сбрасывают более 40 тонн вредных веществ в атмосферный воздух в год. Из них 27 расположены в Южной промзоне.

На слушании также подчеркнули сложность в проведении замеров выбросов на предприятиях.

«Если во времена Союза мы могли беспрепятственно посещать любой объект действующий, в данном случае есть [бизнес-омбудсман], который регулирует наши функции. Мы точно так же, как и вы, бьем в набаты, чтобы нам расширили наши полномочия», — подытожила Татьяна Ли.

Ранее Госкомэкологии назвал основные предприятий-загрязнители в республике.