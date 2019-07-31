В среду, 31 июля, на Ахангаранском шоссе в Яшнабадском районе маршрутное такси №99 столкнулось с двумя автотранспортными средствами, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Звонок о происшествии поступил в 11:40. Маршрутным такси («Газель» предприятия «Кичик тараққиёт бизнес») управлял 34-летний водитель Дилшод А. Он совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», остановившимся на обочине дороги, которым управлял 59-летний Рустам Б.

После этого маршрутное такси продолжило движение, но столкнулось с трейлером, которым управлял 24-летний Дониёр А., от чего «Газель» опрокинулась на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров и водитель микроавтобуса получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Погибших нет.

Причина ДТП будет установлена в ходе проверки.