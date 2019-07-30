Хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев в интервью УзА признал ошибки, допущенные руководителями региона, и их отдаленность от народа. Область стала центром внимания СМИ Узбекистана после ряда инцидентов с нарушением прав человека (в Касбийском районе начальник ОВД запер фермеров в автобусе, в Яккабагском районе предприниматель поджёг заместителя хокима за попытку сноса здания и другие).

«Мы тоже допустили ошибку. Оказалось, что, в первую очередь, мы, руководители, стали высокомерными, отдалились от народа, стали заносчивыми. Сегодня время изменилось. Наш уважаемый президент начал большие реформы. Мы должны идти в народ, услышать боль каждой семьи, принять их проблемы как свои. К сожалению, не все руководители это полностью осознали», — сказал Зафар Рузиев.

Замхокима Яккабагского района, превысивший полномочия, уволен, в его отношении возбуждено уголовное дело. «За безразличное отношение к своей работе» уволены также хоким и прокурор района, отметил глава администрации области.

«В такой ситуации к народу должен был прийти минимум хоким района и лично объяснить, какие работы запланированы. Если он не смог этого объяснить, должен был прийти хоким области, то есть я. Народ верит хокиму района и области, не заместителю или руководителю другого ведомства», — сказал он.

«Здание предпринимателя сносить не будут, наоборот, его отремонтируют, оно станет краше, предпринимательская деятельность продолжится. Но, должен отметить, мы живем в правовом государстве, перед законом все равны. Предприниматель, поддавшийся эмоциями и совершивший незаконные действия, также ответит перед законом», — отметил хоким Кашкадарьинской области.

Владелец здания Бахриддин Исамов, обвиняемый в покушении на убийство замхокима, был направлен в Ташкент для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, а после помещен в следственный изолятор №1 под Ташкентом (новая Таштюрьма). Замхокима Мансур Туймаев находится на лечении в больнице.