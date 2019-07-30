С кем не бывало: давно мечтали поехать в отпуск, копили, откладывали, а теперь жаль расставаться с деньгами? А может накопленных средств недостаточно для того, чтобы заказать тур мечты? Хватит заниматься математическими подсчетами, судорожно сводя дебет с кредитом. Достаточно выбрать любимое направление, упаковать чемоданы, а в Travel Tour подскажут, как отдохнуть без ущерба для семейного кошелька.

Как сохранить бюджет на отдых и отправиться в увлекательное путешествие

Наверное, никто не будет спорить с тем фактом, что отдавать небольшими частями проще, чем мгновенно расстаться с кругленькой суммой. Компания Travel Tour, туроператор Узбекистана, предлагает своим клиентам воспользоваться необычным предложением и совершить вояж по Центральной Азии или отправиться покорять неизведанные до этого страны, а заплатить за это по приезду. При этом на время турне сбережения клиентов останутся в целости и сохранности, либо могут даже приумножиться, если разместить их на депозите банка.





Для своих клиентов турагентство подготовило эксклюзивное предложение: туры в кредит на выгодных условиях — всего 24% годовых или 2% в месяц, что на порядок меньше, чем рядовые потребительские ссуды по ставке от 32%. Первый взнос отсутствует, что открывает поистине безграничные возможности. Срок кредитования — 36 месяцев. Выплачивать заемные средства предлагается за счет будущий поступлений, сохранив имеющиеся накопления.





Наиболее очевидные плюсы в пользу такого выбора:

минимальный пакет документов — справка о зарплате и паспорт;

полная прозрачность сделки — подробные расчеты демонстрируются туристу предварительно;

очевидная экономия — проценты начисляются на остаток суммы, которая постоянно уменьшается, в итоге переплата постоянно сокращается;

сжатые сроки оформления — кредит выдается в течение суток после получения запроса банком-партнером, не придется обивать пороги МФО;

самоокупаемость — при вложении имеющихся средств на депозит того же банка клиенты получают 20−22% годовых, что немногим меньше ставки (делается по желанию клиента);

больше возможностей — если ранее накопленной суммы хватало только на краткосрочный тур по родной стране, теперь можно отправиться в любую точку мира.





Доступные туры в кредит: популярные направления

Компания предлагает своим клиентам стать гостями одних из лучших отелей мира с приоритетом гостиниц формата all inclusive. Внимательные и опытные туроператоры подыщут подходящие варианты для каждой категории туристов:

для молодых семей с детьми — Анталия, Бодрум, Мармарис, Кипр, Дубай, Рас аль-Хайма, Шарм эль Шейх, Малайзия, Батуми, Сочи;

молодоженам — страны Юго-Восточной Азии: Паттайя, Пхукет, Самуи, Нья-Чанг, Фукуок, Мальдивы, Бали, Греческие острова, Франция (Париж) с организацией свадебных церемоний;

компаниям друзей — Египет, Турция, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии;

людям, совершающим паломнические или экскурсионные туры — Каир, ОАЭ, Каппадокия, Перге, Аспендос, Рим, Барселона, Париж, Средняя Азия, страны СНГ.

для любителей спорта, культуры и традиций помогут спланировать трансферы в Японию (Нара, Киото, Кобе, Осака, Канадзава), Грузию (Мцхета, горная Аджария), Азербайджан (Баку);

любителям конных туров и автогонок Formula 1 — Киргизия, Туркменистан, Италия, Испания;

а для тех, кто предпочитает спокойный или активный отдых — Турция, ОАЭ, Египет или Малайзия, Грузия, Сочи.

Довольным останется каждый, кто обратится в Travel Tour.





Помимо разноплановых направлений для путешествий, профессионализма сотрудников и приемлемых тарифов на путевки, обратившихся в туристическое агентство ждут дополнительные услуги, например, визовая поддержка, транспортное сопровождение, бронирование отелей.

Но главное, весь этот качественный сервис можно получить, заказав тур в кредит, расплатиться за который можно позже. Можно воспользоваться столь редкой возможностью и наслаждаться жизнью уже сегодня.

Телефоны: (+998) 90−988−88−99, (+998) 90−930−90−70

Сайт: ttour.uz

Facebook: fb.com/TravelTourUzbekistan

Instagram: @traveltour_uz

Telegram: t.me/TravelTourUz

На правах рекламы.