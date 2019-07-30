Сырдарьинский межгосударственный стыковой пункт открылся вблизи границы с Казахстаном, сообщило УзА.

Через него будут отправляться грузы из Сырдарьи и других областей республики в южные регионы Казахстана. Кроме того, будет обеспечена транзитная перевозка принятых Казахстаном грузов в страны СНГ через железнодорожные пути Узбекистана.

По словам начальника отдела предприятия «Тошкент минтакавий темир йул узели» Элбека Шамсиева, открытие международного стыкового пункта создаст благоприятные условия для экспорта узбекской продукции в южные регионы соседней страны, сократит время доставки груза до пункта назначения.

Если сейчас с межгосударственного стыкового пункта «Келес» из Узбекистана в Казахстан и через него в страны СНГ отправляется в среднем 20−22 товарных поезда в сутки, то теперь и Узбекистан будет принимать столько же товарных поездов в сутки.

До сегодняшнего времени все грузы, направляемые из Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской областей, прибывали в Келесский межгосударственный стыковой пункт и передавались в компанию «Казакстан темир жоли». С запуском межгосударственного стыкового пункта «Сырдарья» расстояние сократится на 110 км. Пункт будет работать круглосуточно.

Как отметил главный инженер Шымкентского филиала предприятия по грузоперевозкам компании «Казакстан темир жоли» Сакен Амиров, через Сырдарьинский межгосударственного стыкового пункта Казахстан будет закупать у Узбекистана фрукты, бахчевые и строительные материалы и отправлять нефтепродукцию.

Открытие Сырдарьинского межгосударственного стыкового пункта заложило основу для оборота дополнительно трех пар грузовых поездов в сутки.