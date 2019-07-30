Бюст узбекского поэта Алишера Навои открыт 29 июля в Минске в рамках первого Форума регионов Узбекистана и Беларуси, сообщило агентство БЕЛТА.

Памятник открыт в преддверии официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Изваяние установлено в сквере на улице Свердлова в границах улиц Кирова — Свердлова — Ульяновской.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. От имени народа Узбекистана он выразил признательность президенту Беларуси, мэрии и общественности Минска за проявленное уважение к памяти великого поэта, мыслителя и государственного деятеля, жившего в XV веке. Он назвал открытие памятника подтверждением крепнущих связей между двумя народами.

«Алишер Навои был первым выдающимся поэтом, открывшим миру красочный необычайно образный мир узбекского языка, — сказал сенатор. — Но он был и гениальным просветителем, видным государственным деятелем своей эпохи, поддерживал ученых, мыслителей, художников, на свои собственные средства возвел грандиозные сооружения и построил 380 общественных зданий».

«Культура объединяет всех и является основой мира, у нее нет границ. Мы любим культуру Беларуси и чтим культуру Узбекистана. И уверены, что духовная основа, культура, была, есть и будет объединяющей все народы», — отметила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина.

Бюст был создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.