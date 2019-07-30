Beko — одна из лучших торговых марок в мире, предлагающая всё необходимое оборудование для дома. Это второй по величине производитель техники для дома в Европе и мировой бренд, который можно встретить более чем в 140 странах.

Основная продукция — холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, духовые шкафы, телевизоры, климатическая и прочая бытовая техника, без которой невозможна жизнь современного человека.

Экология

Beko заботится не только об удобстве, долговечности и внешнем виде выпускаемой техники, но и об охране окружающей среды. Поэтому процесс производства отвечает строжайшим экологическим стандартам.

Спорт

Большое внимание Beko уделяет здоровому образу жизни, в том числе занятиям спортом. Традиционно компания выступает спонсором многих спортивных соревнований в разных странах мира. В настоящее время Beko — официальный спонсор футбольного клуба «Барселона», одной из лучших команд мира.





Технология NeoFrost поможет сохранить продукты свежими и хрустящими

Технология Beko NeoFrost сохраняет влажность на оптимальном уровне (до 90%) в холодильнике в течение более длительного времени. Кроме того, независимые системы охлаждения предотвращают передачу запахов между отделениями и сохраняют качество воздуха внутри на максимальном уровне.

Это новая эпоха технологии No Frost: NeoFrost достигает более стабильного и быстрого охлаждения как в холодильном, так и в морозильном отделении на уровне энергоэффективности А+. Таким образом, фрукты и овощи остаются свежими в холодильнике, как будто только что с грядки.

Продукты без изморози, льда и высыхания. Можно есть любимые блюда так, как нравится больше всего.

NeoFrost предотвращает образование льда на продуктах и устройствах с внутренней стороны. Поэтому разморозка больше не является необходимостью. NeoFrost в холодильниках Beko — это следующее поколение технологии Full No Frost (Frost free). В ее основе отдельные системы циркуляции воздуха в холодильнике и морозильной камере. Это обеспечивает идеальные условия для хранения продуктов, а также предотвращает смешивание запахов.





Телефон для справок: (+998) 71−207−03−07

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