Уровень безработицы в Узбекистане составил в 9,1% к экономически активному населению в первом полугодии, что на 0,2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. В Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях зафиксирован наиболее высокий уровень безработицы — 9,4%, наиболее низкий — в Ташкенте (7,7%).

Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства занятости и трудовых отношений. Его данные основаны на социологическом обследовании, проведенном Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда в 104 городах и районах страны. Им были охвачены 462 органов самоуправления граждан, 4880 домохозяйств и 25925 граждан.

Число населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1,34 миллиона лиц. Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,1%, среди молодежи в возрасте 15−25 лет — 16,8%, уровень женской безработицы составил 12,7%.

Численность трудовых ресурсов составила 18,9 миллиона человек, что составляет прирост на 1% к показателю января-июня 2018 года. Количество экономически активного населения увеличилось на 181,5 тысячи, или на 1,2% к показателю 2018 года. Численность экономически неактивного населения составила 4,2 миллиона человек (прирост на 0,1%). Увеличение этого показателя Минтруда объясняет ростом на 4,4% количества женщин, находящихся в отпуске по беременности, родам или уходу за детьми.

При этом выявлено резкое снижение количества добровольно незанятых лиц с 805,6 тысячи до 734 тысячи (на 8,9%), что, как отмечается в сообщении, говорит о повышении трудовой и предпринимательской активности населения.

В структуре занятости наблюдается рост занятых в официальном секторе экономике и снижение занятости в неформальном секторе. Так, общее число занятых в отраслях экономики достигло 13,4 миллиона человек, что на 1,4% больше показателя января-июня 2018 года.

При этом численность занятых в официальном секторе экономики впервые в истории Узбекистан увеличилась на 326,3 тысячи, или на 6,2%, и достигла 5,6 миллиона человек. Численность занятых в неформальном секторе, напротив, снизилась на 137,7 тысячи, или на 1,7%, и составила 7,8 миллиона, что, по мнению Минтруда, является результатом мер по легализации теневой предпринимательской деятельности и рабочих мест.

Результаты обследования показывают снижение на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом числа лиц, выехавших в трудовую миграцию, с 2,64 миллиона до 2,59 миллиона человек.

В районные и городские центры содействия занятости населения обратилось за содействием в трудоустройстве 404,5 тысячи лиц, среди которых молодежь в возрасте 16−30 лет составила 138,2 тысячи лиц. Из числа обратившихся трудоустроено 167,7 тысячи человек, привлечено к общественным работам — 139,6 тысячи, направлено на профессиональное переобучение — 10,1 тысячи человек, назначено пособие по безработице 31,9 тысячи человек.

Министерство занятости и трудовых отношений внедрило новый вид услуг по содействию занятости безработных граждан — предоставление субсидий и грантов в виде безвозвратной финансовой помощи за счет средств Государственного фонда содействия занятости.

В частности, субсидии выдаются:

работодателям — на возмещение расходов по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников, принятых на работу по направлению центров содействия занятости населения — в размере 4 МРЗП на каждого работника ежемесячно в течение 6 месяцев;

безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, желающим начать предпринимательскую деятельность, — на оплату расходов по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации малых предприятий и микрофирм, обучению предпринимательству и на оплату страхового полиса при получении кредита — в размере 10 МРЗП;

организациям, принявшим на работу лиц из числа социально уязвимых слоев населения в количестве сверх установленного минимального размера квоты, — в размере 2 МРЗП за каждого принятого работника ежемесячно в течение 12 месяцев;

оплата за установку теплиц легкой конструкции, приобретение семян, саженцев и средств орошения — в размере от 3 до 10 МРЗП.

Гранты выдаются:

учреждениям профессионального образования — на финансирование затрат на профессиональное переобучение незанятых лиц, особенно граждан, вернувшихся из трудовой миграции, девушек и женщин из малообеспеченных семей;

финансирование профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и работников фермерских и дехканских хозяйств, а также владельцев приусадебных земель в сфере агротехнологий, садоводства, овощеводства, животноводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства в центрах профессионального обучения, колледжах и высших учебных заведениях.

Центры содействия занятости населения по обращениям работодателей и безработных граждан выдали субсидий на сумму 2,14 млрд сумов, в результате обеспечено занятостью 2493 безработных граждан.