Следуя указу президента, руководителям коммерческих банков определены конкретные направления по ускоренному продолжению реформ, а также широкому внедрению современных рыночных механизмов в их деятельность. Исходя из этих задач, АКБ «Агробанк» начал новый период в своей деятельности — процесс трансформации модели ведения бизнеса. Учитывая место, которое занимает банк в экономике Узбекистана, была разработана дорожная карта по укреплению финансового положения и ускоренному развитию в 2019—2020 годах.

Свой вклад в изменения, реализуемые в банке, вносит наш соотечественник, специалист высокой квалификации, работавший в датском Saxo Bank Шахбоз Сидиков.

«В системе „Агробанка“ я применяю знания, приобретенные во время работы в „Саксобанке“ в Дании. Итоги предварительного изучения показали то, что ситуация очень сложная. Учитывая масштабность работ, проводимых в банке, в целях повышения качества банковского обслуживания и внедрения новых банковских услуг мы решили привлечь экспертов сингапурской консалтинговой компании Suntronix. В настоящее время команда „Агробанка“ начала внедрение современного, проектного метода управления Agile, который поможет нам быстро и прозрачно управлять новыми видами услуг и продуктов», — поделился Шахбоз Сидиков, советник правления АКБ «Агробанк».

В команду по трансформации банковской системы также были привлечены эксперты сингапурской международной консалтинговой компании Suntronix. Кроме того, для разработки стратегии развития банка на ближайшие 5 лет привлечена компания KPMG, которая является одним из лидеров международного аудита и консалтинга.

Банк в первую очередь обращает внимание на повышение квалификации и опыта сотрудников. В частности, в целях изучения опыта ведущих коммерческих банков для более 70 сотрудников была организована стажировка в турецком Ziraat Bankasi и российском «Сбербанке». Основная цель изменений, осуществляемых в банке, направлена на завоевание доверия у населения и хозяйствующих субъектов путем оказания удобных и современных банковских услуг.





На основании рекомендаций экспертов и зарубежной практики в Янгиюльском филиале «Агробанка» было организовано учреждение, предоставляющее образцовые банковские услуги. При этом изменился не только внутренний и внешний виды здания, но и процесс обслуживания клиентов. Теперь один сотрудник может оказывать универсальные услуги. В филиале также внедрена электронная очередь. Теперь в онлайн-режиме будет анализироваться вид услуги, которой воспользовался клиент через электронную очередь, а также время, которое ушло на его обслуживание. В том числе будут изучаться вопросы расширения видов и улучшения качества банковских услуг. Таким образом, в результате универсализации обслуживания оптимизируется количество сотрудников филиала.





Нововведение, использованное в Янгиюльском филиале банка, будет внедряться и в открывшихся центрах банковского обслуживания. Таким образом, две тысячи сотрудников из будут переведены из филиалов во вновь создаваемые центры банковских услуг.

Комплексные мероприятия, реализуемые в банке, находят свое отражение в цифрах. В частности, по состоянию на 1 июля 2019 года остаток депозитов составил 4,8 трлн. сумов и вырос по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год в 2,7 раза.









Количество привлеченных вкладов населения доведено до 1,6 трлн. сумов и выросло в 1,5 раза.

Также развивается работа по привлечению иностранных кредитных линий международных финансовых институтов и банков. Если в 2018 году было привлечено только 30 млн долларов США из 2 зарубежных банков, то за прошедший период текущего года достигнуто соглашение о привлечении линий 7 коммерческих банков на 325 млн долларов и освоено 86 млн долларов.





Подводя итоги: если в первом квартале текущего года было установлено 300 новых банкоматов, то работа в этом направлении ускоренно развивается, и до конца года будет привезено еще 1000 банкоматов.

Путем последовательного осуществления процесса обновления «Агробанк» и дальше продолжит работу по оказанию современных банковских услуг населению и клиентам, а также внедрению передового зарубежного опыта.

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