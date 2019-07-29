Благодаря реформам, осуществляемым президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, динамично развиваются все сферы экономики, в частности сфера страхования.

Национальная страхования компания «Узбекинвест», являясь неразрывной частью страхового рынка Узбекистана, в первом полугодии 2019 года обеспечила устойчивый рост основных показателей своей деятельности.

В соответствии с задачами, определенными в Постановлении Президента «О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта» от 20 декабря 2018 года компанией «Узбекинвест» в первом полугодии текущего года была предоставлена страховая защита национальным экспортерам при экспорте товаров и услуг на сумму 256 млн долларов США, что составляет 11% объема децентрализованного (несырьевого) экспорта (за весь 2018 год — 8,6 млн).

По общим видам страхования был обеспечен сбор страховых премий в объеме 153 млрд сумов, с ростом 136% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Размер принятых обязательств по заключенным договорам страхования составил 32,1 трлн сумов, что эквивалентно 3,7 млрд долларов.

По итогам января-июня компания сохранила лидирующую роль по объемам собранных страховых премий среди узбекских страховых компаний с долей рынка в 18%.

В этот период было рассмотрено 6871 страховых претензий, по которым выплачено около 9,3 млрд сумов страховых возмещений.

Активная работа с населением позволила обеспечить сбор страховых премий по страхованию физических лиц в размере 18,6 млрд сумов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам 6 месяцев 2019 года было открыто 17 новых региональных страховых отделений, а их общее количество достигло 201 единиц. Страховыми отделениями районного звена собрано 29,3 млрд сумов страховых премий с ростом в 1,8 раза, что говорит об активном вовлечении компанией «Узбекинвест» на рынок страховых услуг населения и предприятий сельских районов.

При этом клиентская база компании по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась в первую очередь за счет сельских районов на 162% и составила 480,5 тысяч договоров с физическими и юридическими лицами.

«Узбекинвест» уже много лет является полноправным членом Бернского союза — международного союза страховщиков кредитов и инвестиций. В его рамках налажено и развивается сотрудничество с государственными экспортно-кредитными агентствами свыше 20 зарубежных стран.

В результате осуществления активной международной страховой деятельности объем принятых обязательств по проектам, реализуемым в Узбекистане иностранными инвесторами и подрядчиками из США, Японии, Южной Кореи, ФРГ, Российской федерации, Швейцарии и других стран в рамках государственных программ развития Республики Узбекистан, составил 20 млрд долларов со сроком действия до 2024 года.

«Узбекинвест» активно сотрудничает с ведущими транснациональными страховыми и перестраховочными компаниями и страховыми брокерами США, Великобритании, Японии, Германии, Франции, Китая, Кореи, Российской Федерации и Швейцарии, многие из которых входят в первую десятку страховых компаний мира.

Во втором полугодии 2019 года, руководствуясь задачами, определенными президентом Шавкатом Мирзиёевым на совещании, посвященном вопросам развития страхового рынка, состоявшемся 10 июля, компания «Узбекинвест» ставит перед собой новые системные задачи, среди которых:

кардинальное развитие и рост услуг по страховой поддержке национального экспорта с доведением объема страхования децентрализованного (несырьевого) экспорта к концу 2019 года до 1 млрд долларов;

разработка и внедрение на рынок инновационных, востребованных населением и субъектами бизнеса страховых продуктов;

внедрение онлайн-страхования и массовое развитие услуг интернет-магазина для физических лиц;

активное маркетинговое и рекламное продвижение страховых продуктов, услуг;

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность компании, автоматизация бизнес-процессов и обеспечение надежного уровня информационной безопасности компании;

реализация концепции «непрерывного обучения» и повышения квалификации сотрудников в ведущих зарубежных страховых компаниях и учебных центрах и другие.

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