Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе недавнего визита в Самарканд поручил построить в городе подвесное легкое метро. Об этом телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов.

Ожидается, что линия соединит Самарканд с новым туристическим центром, который расположится на территории гребного канала.

«Для удобства жителей Самарканда, чтобы они могли в любой момент приехать в туристический комплекс на гребном канале, руководителем было дано поручение о строительстве подвесного легкого метро. Надо сказать, что это инициатива будет продумана таким образом, чтобы не доставлять каких-либо неудобств жителям Самарканда», — сказал вице-премьер. О деталях проекта пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, под строительство туристического центра в Самаркандском районе намечено выделить 360 га земли, на 80 га планируется возвести конгресс-центр, пяти-, четырех- и трехзвездочные гостиницы, аллеи, бассейны, искусственные острова, рестораны и другие объекты.

Самарканд является единственным городом Узбекистана, где функционирует трамвай. Он был запущен после закрытия трамвайного движения в Ташкенте.