Административный суд Мирабадского района Ташкента признал водителя служебной машины специализированного механизированного отряда (СМО) по отлову бродячих животных Александра Данилова виновным в гибели отловленных кошек и в нанесении легких телесных повреждений Ларисе Сулоевой, пытавшейся спасти животных, сообщили «Газете.uz» в Обществе защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va oqibat».

По словам Ларисы Сулоевой, 28 мая Александр Данилов прибыл по вызову на территорию дома 89/2 по улице Садыка Азимова. Мужчина отловил трех кошек, которые жили рядом с домом несколько лет, и поместил их в воздухонепроницаемый мешок. Женщина утверждает, что жители дома регулярно кормили животных и ухаживали за ними.

Лариса Сулоева заявила, что просила Александра Данилова отпустить животных, но мужчина не реагировал на ее просьбы. Тогда она попыталась вытащить мешок с кошками из машины «отловки» и вскрыть его, чтобы животные могли дышать. После этого, по словам женщины, Александр Данилов схватил ее за руки и «начал намеренно толкать об угол машины», в результате чего на ее плече образовалась гематома.

Согласно медицинскому заключению от 31 мая, Лариса Сулоева получила легкие телесные повреждения.

Женщина рассказала, что сотрудник «отловки» вместе с мешком, в котором находились кошки, скрылся за домами. Вернувшись, он обвинил ее в смерти животных. Свидетель, проживающая по соседству, подтвердила слова потерпевшей.

Александр Данилов утверждает, что пытался забрать у женщины мешок и нечаянно толкнул ее, в результате чего Лариса Сулоева получила повреждения. Мужчина заявил, что Лариса Сулоева долгое время сидела в машине рядом с завязанным мешком, вследствие чего кошки задохнулись.

Суд, признав 10 июня Александра Данилова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 52 Кодекса об административной ответственности (умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности), назначил взыскание штрафа в размере 2 МРЗП (404460 сумов).

Позже, 25 июня, сотрудник службы отлова был признан виновным по статье 111 КоАО (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных), за это правонарушение назначен штраф в размере 2 МРЗП.

Сейчас гражданский суд Мирабадского района рассматривает иск Ларисы Сулоевой о возмещении морального ущерба.