На 1 июля в обращении по Узбекистану находилось 18,8 млн банковских пластиковых карт, что почти на 1,2 млн больше по сравнению с началом года, говорится в обзоре платежной системы Центрального банка.

Число терминалов за год (с 1 июля 2018 года) возросло с 241,8 тысячи до 284 тысяч штук, увеличившись почти на 42 тысячи.

Если сумма транзакций, осуществленных через торговые терминалы в национальной валюте в течение первого полугодия 2017 года составила 28,9 трлн сумов, то в первом полугодии 2018 года — 28,3 трлн сумов. В первом полугодии 2019 года этот показатель достиг 33,05 трлн сумов. Среднемесячная сумма транзакций составила 5,5 трлн сумов.

Общее число пользователей систем дистанционного обслуживания банковских счетов на 1 июля составило 9,8 миллиона. Из них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 546,5 тысячи, а физических лиц — 9,2 миллиона.

По сравнению с 1 июля 2018 года (6,7 миллиона) общее число пользователей дистанционными банковскими услугами выросло на 146,3%, соответственно, число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (304 тысячи) — на 179,7% и число физических лиц (6,4 миллиона) — на 144,7%.

Доля физических лиц в общем числе пользователей систем дистанционного обслуживания банковскими счетами составляет почти 94%.

Согласно отчету Центробанка, в мобильных приложениях коммерческих банков сегодня доступны:

услуги перевода денег с карты на карту;

налоговые, бюджетные и коммунальные платежи, блокирование и разблокирование карты;

получение микрозаймов и погашение кредитов для физлиц, оформление онлайн-депозитов;

дистанционное открытие депозитных и ссудных счетов (для клиентов, которым уже открыты банковские счета);

платежи со счетов международных банковских карт, услуги онлайн-конверсии;

информация о филиалах банков, обменных пунктах, банкоматах и инфокиосках;

зачисление средств, поступивших через системы международных денежных переводов, на банковский счет или на карту.

Напомним, в мае началась эмиссия банковских карт национальной платежной системы Humo, за два месяца их было выпущено более 210 тысяч. На сегодня пункты торговли и оказания услуг Ташкента, Ташкентской и Бухарской областей оснащены более чем 70 тысячи терминалов этой платежной системы.