Заместителем министра энергетики Узбекистана назначен Умиджан Тулкунович Исраилов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Ранее он занимал должность председателя правления узбекско-корейского совместного предприятия Uz-Kor Gas Chemical.
Фото: Пресс-служба Минэнерго
Заместителем министра энергетики Узбекистана назначен Умиджан Тулкунович Исраилов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Ранее он занимал должность председателя правления узбекско-корейского совместного предприятия Uz-Kor Gas Chemical.
Сегодня, 11:18
27 июля 23:55
27 июля 22:06