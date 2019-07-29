Азиатский банк развития (АБР) предоставит консультационные услуги по управлению ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды. Соответствующее соглашение подписано между хокимиятом Ташкента и представительством АБР в Узбекистане, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В качестве эксклюзивного консультанта хокимията по проектным соглашениям АБР проведет тендер для оценки предложений иностранных компаний. В соответствии с законом о государственно-частном партнерстве и на основе поступивших предложений банк выберет наиболее подходящую иностранную компанию и проконтролирует процесс подписания договора с предприятием «Тошиссиккуввати».

Основная цель этого проекта — модернизация и реконструкция тепловых сетей, устранение существующих пробелов в отрасли и применение зарубежных IT-технологий, пишет пресс-служба.

Проект будет проводиться с привлечением в сферу коммунального хозяйства Ташкента иностранных инвесторов и использованием современных методов управления теплоснабжением города.