Председатель Общенационального движения «Юксалиш» Акмал Бурханов выразил обеспокоенность продолжающимися массовыми сносами недвижимости в Узбекистане, приводящими к открытой конфронтации граждан и представителей хокимиятов.

«Мы наблюдаем хаотичные действия отдельных представителей местных органов власти, ответственных за комплексное развитие регионов, в частности, незаконные изъятия земельных участков и сносы сооружений, порой без предварительного уведомления граждан, без выплаты достойной компенсации, одним словом, не получив полного согласия граждан», — говорится в заявлении, распространенном движением.

Акмал Бурханов подчеркнул, что модернизация облика районов, реализация программ по благоустройству махаллей и сел являются признаками позитивных процессов, однако «ряд конфликтных и резонансных случаев, особенно два случая в Яккабагском районе, а также случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти в Риштанском, Янгиюльском районах и городе Ургенче вызывают серьезную обеспокоенность».

Руководитель движения перечислил ряд ошибок, регулярно допускаемых отдельными органами государственной власти на местах:

снос зданий, построенных по решению бывшего хокима, на основании решения нового руководителя городской (районной) администрации;

снос объектов без предварительного уведомления в законном порядке, ограничиваясь устным уведомлением или вовсе без него;

снос объектов, обладающих исторической ценностью;

принудительное выселение граждан без предоставления денежной компенсации за квартиру или равноценного по стоимости жилья;

грубое и неуважительное отношение чиновников к собственникам имущества, угрозы на принудительное выселение и отсутствие у представителей власти элементарной этики общения.

По словам Акмала Бурханова, движение «Юксалиш» разрабатывает рекомендации по предотвращению подобных случаев. В их числе:

разработка стратегических планов развития территорий, утверждение генеральных планов населенных пунктов;

обеспечение открытости и прозрачности процессов изъятия земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства;

организация предварительного общественного обсуждения проектов программ благоустройства, в том числе на веб-площадках;

обеспечение эффективного парламентского, депутатского и общественного контроля за исполнением законодательства в этой сфере, в том числе за соблюдением требований изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд, прав и законных интересов человека, выплатой компенсаций;

обеспечение эффективного общественного контроля за точностью и своевременностью исполнения программ благоустройства и модернизации облика городов и районов;

введение моратория на снос объектов, обладающих исторической ценностью;

внедрение порядка, согласно которому, эффективность деятельности органов местной власти оценивается на основе уровня доверия и удовлетворенности населения.

«Общенациональное движение „Юксалиш“ планирует проведение обсуждений с участием всех заинтересованных сторон, граждан, представителей местных властей, застройщиков, депутатов, общественных организаций и советов, а также международных организаций», — сообщил Акмал Бурханов. Предложения по этой теме можно направлять на электронную почту info@yumh.uz или через Telegram: @uzbyuksalish.

Накануне с резкой критикой процесса сноса недвижимости, охватившего страну, выступила группа депутатов Законодательной палаты. Они, в частности, заявили, что цель некоторых хокимов — не обеспечить благополучие народа, а показать себя перед вышестоящим руководством, даже если для этого приходится мучить людей.