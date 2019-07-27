Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Хорезмскую область для изучения ситуации, в которой оказались жители домов, снесенных в махалле «Ашхабад» в Ургенче, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве. В субботу утром премьер также посетил Ангрен.

Поздно вечером в пятницу около 200 человек перекрыли дорогу Ургенч-Ханка, выражая недовольство невыплатой компенсации за снесенные дома.

Глава правительства беседует с жителями, чтобы помочь решить их проблемы, отметил источник. Ожидается, что премьер-министр также проведет видеоселекторное совещание с руководством областей, министерств и ведомств по поводу сносов недвижимости.

Между тем, по сообщениям из Ургенча, переселенным жителям начали выплату обещанной компенсации.