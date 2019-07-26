«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов любимых с детства тортов и пирожных.
«Муравейники» с вареной сгущенкой
«Муравейники» — десерт, который возвращает взрослых в детство. Простые ингредиенты и необычный вкус при этом. Готовые пирожные можно украсить растопленным шоколадом.
Афганский наполеон
Для любителей песочных тортов подойдет афганский наполеон. Орехи, хрустящее безе, рассыпчатые песочные коржи и нежный крем на вареной сгущенке — торт, который тает во рту.
Пирожное «Махровое» («Ежики»)
Эти пушистые пирожные выглядят очень аппетитно. Нежный ванильный бисквит с кремом из сгущенного молока оценят и близкие, и друзья.
Торт «Птичье молоко»
«Птичье молоко» — один из самых известных тортов детства. Десерт — легкий и гармоничный на вкус, а еще несложный в приготовлении.
Медовик
Ароматный медовик является одним из самых популярных десертов. Его легко приготовить, а продукты для торта найдутся в ближайшем магазине.
«Монастырская изба»
Известный домашний торт «Монастырская изба» может украсить и домашнее чаепитие, и праздничный стол.
Пирожное «Павлова»
Эти пирожные названы в честь балерины Анны Павловой. Яркие и воздушные пирожные тают во рту нежным облачком.
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