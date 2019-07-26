Радио «Озодлик» опубликовало видео, на котором 5−6 сотрудников органов внутренних дел громко спорят с жителями сносимого дома в Яккабагском районе Кашкадарьинской области.

На записи видно, как мальчик и девочка заявляют, что не покинут помещение. Сотрудник сказал, что они все равно выйдут. Ребенок ответил, что будет стоять здесь.

Далее на видео сотрудник входит в полуразрушенный дом и исчезает в темноте. Спустя пару секунд слышится голос мальчика: «Папа, папа». При этом на фоне работает экскаватор, который сносит дом.

В ОВД Яккабагского районе заявили «Газете.uz», что не в курсе инцидента и пообещали изучить произошедшее. Отметим, что дата произошедшего неизвестна.

Сносимые работы предположительно проходят в рамках государственной программы «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), о которой ранее заявил районный хокимият. Она предусматривает расширение дороги, установку уличных фонарей, создание пешеходных дорожек, автостоянки, новых торговых пунктов.

Напомним, 20 июля в Яккабагском районе предприниматель облил бензином и поджег заместителя хокима района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева. Он пытался защитить двухэтажный магазин и цех, построенные в кредит, не соглашаясь на снос по программе «Обод кишлок» без соответствующей компенсации, а замхокима намеревался самостоятельно снести эти объекты бульдозером.

В апреле хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев провел расширенное собрание с участием предпринимателей, аксакалов, населения, областных и районных строительных компаний. На нем были утверждены меры по включению «Эски Яккабог» в программу «Обод кишлок» и генеральный план.