Брифинг, посвященный применению национальных и международных сертификатов об уровне владения иностранным языком при приеме в вузы Узбекистана, состоялся в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг.

В мероприятии участвовали начальник управления оценки уровня владения иностранным языком Государственного центра тестирования (ГТЦ) Сардор Раджабов, начальники отделов при управлении Эльвира Ураева и Хусан Азизов, а также руководитель пресс-службы ГЦТ Орзикул Бобоев.

Сардор Раджабов привел цифры по количеству лиц, получивших квалификационные сертификаты ГЦТ об уровне владения иностранным языком. Постановление Кабинета Министров от 11 августа 2017 года, предусматривающее освобождение от экзаменов по иностранному языку при поступлении в вузы при наличии сертификата, резко подстегнуло интерес к получению сертификата.

В 2018 году 13783 соискателей сдали тест на подтверждение уровня владения иностранным языком, 45% из них смогли получить сертификаты. В 2019 году из 13844 соискателей успешно прошли тесты 23,5%. С момента внедрения в 2013 году Национальной тестовой системы оценки уровня знания иностранных языков 29190 тесты сдали соискателей, 35,3% из них удалось получить сертификаты.

Наибольший интерес вызывали тесты уровня B1, так как до последних изменений в законодательстве этого уровня было достаточно для получения освобождения от экзаменов по иностранному языку при поступлении в бакалавриат вузов страны.

Управление также проводит тесты для преподавателей иностранных языков, успешное прохождение которых дает право получать определенную надбавку к зарплате в течение трех лет. С 2013 года из 50385 преподавателей средних, средних специальных и высших учебных заведений 14,3% смогли успешно сдать эти тесты. Учитывая, что тесты проводятся всего два раза в год, планируется организация тестов Aptis for teachers (Aptis для преподавателей) совместно с Британским советом. Тесты Британского совета можно будет сдавать каждый месяц, а результаты узнать в течение трех дней.

Сардор Раджабов также отметил международные связи управления с Британским советом, организацией Cambridge Assessment, Институтом Гёте и Германским DSD.

В мероприятии участвовал колумнист «Газеты.uz», преподаватель Комил Джалилов, который обратился к представителям ГЦТ с вопросами. Ранее «Газета.uz» публиковала открытую дискуссию Комила Джалилова с Государственным центром тестирования о проблемах, связанных с системой тестирования при поступлении в вузы (ссылки — в конце материала).

Комил Джалилов: Существуют разные методики валидизации тестовых заданий (процесс определения качества тестовых заданий по анализу результатов апробации — ред.). Какую именно методику или комбинацию методик использует управление и можете ли привести цифры по показателю надежности вариантов тестов, например, использованных в 2019 году, когда соискателей было больше всего?

Эльвира Ураева, начальник управления: В настоящее время в структуре ГЦТ имеется научное подразделение и основной функцией этого подразделения является проверка валидности и надежности тестовых заданий. Они используют программу SPSS (Statistical Package for the Social Sciences — статистический пакет для общественных наук — ред.). Кроме того, специалист Кембриджского университета оставила нам продвинутую программу, которая позволяет анализировать все тексты и задания с точки зрения лексики и грамматики по соотнесению их к тому или иному уровню.

Комил Джалилов: Можете ли вы назвать цифры по показателю надежности тестовых вариантов?

Эльвира Ураева: Я сейчас не могу назвать цифры, но если вы обратитесь в наш научный отдел, там имеются буквально «талмуды» аналитики. Недавно к нам приходили представители посольства США, и один специалист-волонтер, который там сейчас работает, посмотрев нашу аналитику, был удивлен, насколько тщательную обработку проходят каждое тестовое задание, его дистракторы (варианты ответов — ред.), а также инструкции к заданиям. Он тоже у нас попросил у нас эту статистику, но извините, это наш труд, это нашу ноу-хау, и мы ему не дали.

Комил Джалилов: Обычно такая статистика публикуется на официальных сайтах организаций, занимающихся тестированием, для того, чтобы люди могли убедиться, что тесты отвечают всем критериям валидности и надежности. Почему бы ГЦТ также на своем сайте не публиковать статистику?

Эльвира Ураева: Мы это на будущее учтем. Пока еще не так много людей, которые поймут те цифры, которые мы опубликуем. Мы пытаемся более понятными словами объяснить абитуриентам, их родителям, преподавателям, почему этот тест по-настоящему подходит для тестирования. Ваше предложения мы передадим в наш научный отдел и разработаем формат представления цифр по валидности и надежности тестов.

Комил Джалилов: Лингвистический анализ образцов текстов, используемых для составления тестовых заданий, а также самих тестовых заданий показывает, что уровень их сложности зачастую превышает заявленный уровень. Например, в заданиях уровня B1 процент лексических и грамматических единиц более высоких уровней — уровней B2 или C1 — достигает критической отметки, что делает тест не соответствующим заявленному уровню. Как вы прокомментируете данную ситуацию?

Эльвира Ураева: Естественно, очень трудно найти тексты, которые были бы только уровня В1 или В2. Основная задача — чтобы большинство используемой лексики или грамматики было отнесено к тому или иному уровню. Может быть, тот тест, о котором вы говорите и который висит на нашем сайте, не проходит эту проверку, но мы вас можем заверить, что те тесты, которые мы использовали в реальных экзаменах, соответствуют заявленному уровню.

Комил Джалилов: Чем вы можете объяснить тот факт, что со следующего учебного года все абитуриенты должны предоставить сертификаты уровня B2 для получения освобождения от вступительных экзаменов по иностранному языку. Ведь, согласно государственным образовательным стандартам, школа или лицей выпускает ученика с уровнем B1, а B2 — это уровень по окончанию вуза.

Эльвира Ураева: Это требование постановления Кабинета Министров №395, которое уже прошло обсуждение и принято. Оно в действии, и мы можем только его принимать и выполнять.

Комил Джалилов: Ho в обсуждениях проекта этого постановления на портале СОВАЗ большинство высказались против такого требования. Тем не менее, эти мнения не были учтены при доработке документа.

Эльвира Ураева: Мы можем анализировать только те письма, которые приходили в ГЦТ. В наши функции не входит обсуждение тех мнений, которые были на портале. Те мнения, которые мы изучили и которые пришли в ГЦТ, в большинстве своем были за уровень В2.

Сардор Раджабов, начальник управления: Мы считаем это (освобождение абитуриента от вступительных тестов по иностранному языку и присуждение максимального балла — ред.) льготой. Для получения льготы пусть абитуриент докажет, что он знает язык на одну ступеньку лучше остальных (колумнист «Газеты.uz» высказывал мнение, что это нельзя считать льготой — ред.). Тот абитуриент, который владеет иностранным языком на уровне В1 и, не имея сертификата, отвечает на 30 заданий по иностранному языку в день вступительных экзаменов, может ошибиться на одно, два, три задания. И проигрывает по баллам тому, у кого есть сертификат. Поэтому и было предложено для тех направлений, где иностранный язык является первым блоком, поднять требование по сертификатам до уровня В2. Вышестоящая организация — Кабинет Министров — приняла решение со следующего года распространять это требование и в те направления, где иностранный язык является вторым или третьим блоком.

Комил Джалилов: Среди тех более 13 тысяч соискателей, которые сдавали тесты в 2019 году, могли быть и учащиеся 10-х классов школ или 1-х курсов лицеев, которые сдавали тест на уровень B1 и планировали использовать сертификат в следующем году (срок действия сертификатов составляет два года — ред.). Только после сдачи тестов были обнародованы изменения в законодательстве, и эти соискатели узнали, что со следующего года сертификат уровня B1 не будет признаваться при поступлении в вузы. Как быть с такими соискателями?

Сардор Раджабов: После проведения тестовых испытаний для поступления в вузы в июле-августе этого года наши юристы планируют обратиться в Министерство юстиции с решением данного вопроса. Мы планируем проработать вопрос о признании в следующем году сертификатов уровня B1, полученных в этом году, при поступлении в те направления, где иностранный язык не является первым блоком.

Комил Джалилов: В тестовых материалах используются материалы различных международных экзаменов (Cambridge exams, IELTS) и российского Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также пособий по подготовке к этим экзаменам. Как в таких случаях проходит очистка авторских прав?

Эльвира Ураева: Мы пытаемся авторские права не нарушать. Естественно, сотрудники нашего отдела не могут заниматься сочинительством, они не писатели. Мы берем тесты, которые составлены в стране изучаемого языка, но формат тестовых заданий у нас оригинальный и приближен к тому формату, который мы разработали. Мы тоже против плагиата.

Комил Джалилов: При проверке уровня владения иностранным языком навыки письма и говорения проверяются людьми. В таких случаях все организации, занимающиеся тестированием, проводят тщательную проверку inter-raterreliability (степень надежности оценки экзаменатора — ред.). Каковы цифры по показателям надежности оценок ваших экзаменаторов?

Эльвира Ураева: Это работа действительно очень сложная. Представьте, 15 тысяч абитуриентов сдают тесты. Это огромная масса проверяющих. В Ташкенте мы можем отследить того, кто проводит экзамен. Устные экзамены у нас проходят в областях, и там мы обращаемся к ректорам и просим их включить в экспертную комиссию специалистов, имеющих уровень C1 по нашим и международным сертификатам. Насчет того, насколько точна оценка — здесь мы тоже сейчас учимся у экспертов Кембриджа. На одном из наших семинаров мы проводили такую деловую игру — наши эксперты оценивали письменную работу и записи устных экзаменов по нашим критериям. Потом просили международных экспертов оценить, насколько точны оценки наших экспертов. Таким образом мы учимся. В тех случаях, когда нет корреляции между баллами по разделам тестирования, например, низкие баллы по аудированию, чтению, лексике и грамматике, но высокие баллы по устной речи, мы просматриваем видеозаписи. Мы не сможем сказать, что у нас идеальные эксперты, к сожалению, это наша проблема. Ни в одном из вузов страны не готовят тестологов. Мы не идеальны, но мы идем вперед, чтобы из преподавателей иностранных языков постепенно делать тестологов и экзаменаторов.

На мероприятии также были затронуты некоторые вопросы касательно вступительных тестов в вузы страны. Начальник пресс-службы ГЦТ Орзикул Бобоев ответил на вопрос, почему при признании судом некорректности тестового задания ГЦТ пересчитывает баллы только тех абитуриентов, которые обращались в суд, но не пересчитывает баллы абитуриентов, которые также отвечали на эти же задания.

«Пересчет баллов не является компетенцией ГЦТ, а Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения страны», — сказал он. Отметим, что согласно пункту 9 Положения о ГЦТ подсчет, анализ и публикация результатов тестовых испытаний входят в функции ГЦТ.

Эльвира Ураева добавила, что если у абитуриента имеются претензии по качеству заданий, то он должен заполнить специальный акт и изложить свои претензии. Этот акт будет изучен экспертами и будет принято соответствующее решение до подсчета баллов.