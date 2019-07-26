Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля начал визит в Самаркандскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
Руководитель страны ознакомится с развитием региона и «жизнью народа», говорится в сообщении.
Фото: Пресс-служба президента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля начал визит в Самаркандскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
Руководитель страны ознакомится с развитием региона и «жизнью народа», говорится в сообщении.
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