Когда наступает чилля, и зной достигает своего пика, всем одинаково хочется утолить жажду прохладительными напитками. Лимонные напитки, снова ставшие популярными, действуют как бальзам на душу в этот жаркий период.

Чтобы охладить это лето, DENA также начала производить лимонные коктейли. Теперь вкусы лимон-малина, лимон-манго и, конечно же, знаменитый мохито ждут всех покупателей.

Каждый может стать свидетелем того, как нежный и мягкий вкус малины создает прекрасную гармонию с придающим бодрость натуральным соком лимона с кислинкой.

А сочетание экзотического манго с утоляющим жажду лимоном создало уникальный коктейль.

Нет необходимости знакомить потребителей с неповторимым мохито. Теперь можно открыть для себя заново вкус холодного лимонного напитка с мятой.





И самое главное, все это из натуральных фруктов и без консервантов. Лимон и малина выращены в наших краях, а манго, чтобы встретиться с покупателями, проделало весь путь из Индии.





Натуральный состав новых лимонных коктейлей и вкус, прекрасно утоляющий жажду, безусловно, понравятся покупателям.

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