Муяссар Рахимова, которой накануне приезда президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область в мае выделили на льготных условиях коттедж, а затем отказались его предоставлять, решила навсегда уехать в Россию. Об этом она сообщила в интервью Daryo.uz.

Сюжет о предоставлении нуждающимся женщинам новых типовых домов в махалле «Мустакилликнинг 27 йиллиги» в качестве подарка главы государства был показан по государственному телеканалу «Узбекистан 24». После отъезда президента выяснилось, что они получат квартиры.

Комитет женщин Узбекистана в интервью «Газете.uz» подтвердил факт «постановки» для президента. 15 июня это также подтвердила Генеральная прокуратура страны, которая внесла представление на имя хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова о незамедлительном решении вопроса о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц и принятии мер по предотвращению подобных случаев.

В числе пострадавших была работница швейного предприятия «Мустакиллик тикувчилик мажмуаси» Муяссар Рахимова. В интервью она рассказала, что перестала выходить на работу и намерена переехать в Россию.

«В ближайшее время я уезжаю работать в Россию. Я не верю на 100%, что мне дадут квартиру в многоэтажном доме. Поверю, когда получу ключи от квартиры, увижу документы, войду в квартиру. Сейчас нет смысла здесь работать. Придется работать на трикотажных предприятиях, где низкая зарплата. Заработанного не хватит, чтобы прокормить детей (их трое — ред.)», — сказала она.

По ее словам, в России у нее работают сестры — в сфере торговли и кафе, а братья уже получили российское гражданство.

«Там зарплаты значительно выше, чем в Узбекистане, и я от безысходности уезжаю. Я бы с удовольствием осталась работать, если бы зарплаты было достаточно для ведения хозяйства. Могу работать швеей, поваром, заниматься торговлей. Знаю узбекский и русский языки. Думаю, моей зарплаты не хватит, чтобы прокормить троих детей и для покупки дома. В условиях Узбекистана в лучшем случае можно заработать 2 млн сумов. Еда, дорожные и другие расходы — в этой сумме. Что касается моих затрат, то если на детей я трачу 1,5 млн сумов, 500 тысяч сумов откладываю, то когда я куплю дом? В России, помимо расходов, можно зарабатывать 500 долларов», — заявила Муяссар Рахимова.

Она объяснила, почему отказалась от работы в швейном цехе, предложенной Комитетом женщин: «По моим расчетам, в цехе можно было заработать 70−100 тысяч сумов в день. Когда работала в две смены, думала, что получаю еще больше. Но в итоге за восемь месяцев у меня осталось [накопилось] 1,8 млн сумов. Поэтому считаю, что нет смысла здесь работать».

Говоря о детях, она сообщила, что двоих оставит няне, которой будет платить по 200 долларов в месяц, а младшего (два года) заберет с собой.

Муяссар Рахимова не верит, что женщины в Узбекистане, столкнувшиеся с проблемами, могут получить поддержку. По ее словам, она устала от лжи — и в семье (ей пришлось развестись с мужем), и со стороны государства.