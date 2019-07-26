В международном аэропорту Самарканда президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом реконструкции воздушной гавани, сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется строительство еще одного терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение самолетной стоянки и модернизация радиолокационных систем. Новый аэровокзал будет соответствовать международным требованиям и обслуживать 600 пассажиров в час.





Глава государства дал указания по внедрению современного менеджмента в аэропорту и повышению числа поездов и автобусов на маршрутах во время реконструкции.

О планах реконструировать аэропорт Самарканда стало известно в мае, когда Министерство транспорта Узбекистана и российский «Новапорт Холдинг» подписали соглашение о реализации соответствующего инвестиционного проекта. Как ожидается, холдинг также модернизирует воздушные гавани Намангана и Ургенча.

Самарканд в 2022 году примет саммит Шанхайской организации сотрудничества.