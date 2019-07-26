Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Сергелийском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Инцидент произошел 26 июля примерно в 7:20 на улице Биродарлик. Водитель автомобиля Cobalt 55-летний Александр З. столкнулся с автомобилем Nexia, которым управлял 33-летний Камал Н. От полученных травм 34-летний пассажир Nexia Артур Б. скончался на месте.

Водитель Nexia и три его пассажира (25-летний Зинур М., 30-летний Павел Р., 27-летний Дмитрий Н.), а также водитель Cobalt и его пассажирка (55-летняя Марина К.) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Причина ДТП будет установлена в ходе следствия, отмечается в сообщении. По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда Cobalt на полосу встречного движения.