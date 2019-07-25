Информация о привлечении к принудительному труду воспитателей в городе Зарафшане Навоийской области не подтвердилась, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования Узбекистана.

Ранее «Озодлик» опубликовал новость о том, что 15 июля сотрудниц нескольких дошкольных образовательных организаций (ДОО) пригласили на спортивный марафон, но вместо этого заставили подметать территорию махаллинского схода граждан «Янги Зарафшан». Одна из воспитателей также сообщила изданию, что сотрудниц ДОО постоянно привлекают к уборке территорий.

По информации МДО, махалля «Янги Зарафшан» расположена в 2 км от центра Зарафшана. В районе функционируют три государственные ДОО — №1, 16 и 20. Опрошенный персонал этих ДОО заявил, что 15 июля выполнял непосредственные должностные обязанности, так как это был понедельник и оставить детей без присмотра воспитатели не могли. В материале «Озодлика» говорилось, что в детском саду (номер не указан) осталась одна воспитатель.

«В ДОО №1, 16, 20, 4 установлены камеры видеонаблюдения, записи которых могут подтвердить присутствие воспитателей на рабочих местах», — говорится в сообщении министерства.

В МДО также отметили, что в структуре дошкольного образования отсутствует должность помощника заведующего отделом дошкольного образования, комментарий которого приведен в статье «Озодлик».

Дополнительно были опрошены сотрудники ДОО, находящихся в 40−50 км от центра Зарафшана. По свидетельству заведующей ДОО №4, расположенной в махалле «Мурунтау» (40 км от центра города), 19 июля ей позвонили с зарубежного номера с просьбой прокомментировать ситуацию. Аналогичный звонок поступил заведующей ДОО №20. Обе заведующие ответили звонившим, что привлечения к работам по благоустройству и информации о марафоне 15 июля не было, а все воспитатели находились в ДОО, выполняя непосредственные должностные обязанности, говорится в сообщении.

«Для иллюстрирования данной новости ресурсы использовали случайные фото. Фотографий, доказывающих привлечение воспитателей Зарафшана к принудительному труду, не обнаружено», — отметили в МДО.

В мае 2018 года Кабинет Министров принял постановление об искоренении принудительного труда. В апреле того же года президент во время поездки по Сырдарьинской области приравнял к государственной измене принуждение работников социальной сферы к работам по благоустройству. Несмотря на это, СМИ периодически сообщают о случаях принуждения работников сферы образования и медицины к принудительному труду.