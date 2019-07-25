Пятое заседание узбекско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и узбекско-турецкий бизнес-форум состоялись 22−23 июля в Анкаре, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Делегацию Узбекистана возглавил заместителем премьер-министра Эльёр Ганиев, а делегацию Турции — вице-президент Фуат Октай.

В работе форума приняли участие члены делегаций двух стран, представители более 450 турецких компаний, главы министерств и ведомств.

Признавая Турцию важным торгово-экономическим партнером, Узбекистан, отметил Эльёр Ганиев, определяет приоритетом для себя привлечение прямых инвестиций, передовых технологий в экономику и увеличение объемов экспорта.

Вице-президент Турции Фуат Октай подчеркнул, что обеим сторонам необходимо прилагать больше усилий, чтобы достичь исполнения поручений глав государств — доведение объемов двусторонней торговли до 5 млрд долларов в ближайшей перспективе.

Стороны обратили внимание на то, что Турция лидирует среди стран дальнего зарубежья по числу туристов, посещающих Узбекистан. В 2017 году количество туристов, приезжающих в республику из Турции, составило около 18 тысяч, а в 2018 году этот показатель вырос более чем в четыре раза — до 78 тысяч человек. Напомним, в феврале 2018 года Узбекистан отменил визы для граждан Турции.

В ходе переговоров достигнут ряд договоренностей, в том числе относительно отмены для узбекских водителей с 2020 года пошлины на транзитные документы, тогда как ранее, в мае, Турция уже отменила въездные визы для автоперевозчиков.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Организованной промышленной зоной «Гебзе» Стамбула, а также меморандум о сотрудничестве между компанией «Узбекистон темир йуллари» и Железнодорожной администрацией Турецкой Республики (TCDD).

По итогам бизнес-форума подписан пакет документов из 62 соглашений на общую сумму 455 млн долларов.

Шестое заседание узбекско-турецкой межправкомиссии состояится в 2020 году в Ташкенте.