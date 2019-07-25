Консульский отдел посольства Узбекистана в Сеуле 25 июля подтвердил информацию о задержании иностранных студентов, в том числе двух граждан Узбекистана, за кражу велосипедов в Южной Корее.

Студенты были задержаны полицией города Чонджоу, проводятся следственные мероприятия, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее агентство «Йонхап» сообщало, что 29-летний гражданин Кыргызстана и два 23-летних гражданина Узбекистана за две недели украли 34 велосипеда. Украденные транспортные средства они перевозили в грузовике со специальном багажном отделением. Гражданин Кыргызстана планировал вывезти велосипеды на родину для дальнейшей продажи.

Полиция задержала подозреваемых после изучения записей с камер видеонаблюдения. Посольство Узбекистана установило контакты с правоохранительными органами и взяло ситуацию на контроль.

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